Η Greek Meetings Alliance στην IMEX 2024 της Φρανκφούρτης | Κορυφαίος συνεδριακός προορισμός η Ελλάδα

Τη δυναμική της παρουσία στη σημαντικότερη διεθνή έκθεση συνεδριακού τουρισμού, την IMEX στη Φρανκφούρτη «δήλωσε» φέτος η Greek Meetings Alliance (GMA), η σύμπραξη ανάμεσα στο Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens - CVB), το Γραφείο Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention Bureau) και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο αποφασιστικά στις προσπάθειες για την ανάδειξη της χώρας ως κορυφαίου συνεδριακού προορισμού.

Η GMA είχε παρουσία μέσω των τριών φορέων της σε σημαντικά φόρουμ που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ΙΜΕΧ 2024, συμμετέχοντας παράλληλα και σε επιμέρους συναντήσεις στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Οι φετινές θέσεις του ελληνικού συνεδριακού τουρισμού στους πίνακες της ICCA

Στο πλαίσιο της ΙΜΕΧ, η International Congress and Convention Association (ICCA) ανακοίνωσε, όπως κάθε χρόνο, τη διεθνή κατάταξη πόλεων και χωρών στον συνεδριακό τουρισμό μέσω της οποίας προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για την πορεία του κλάδου διεθνώς, όσο και για τον οδικό χάρτη που συνίσταται να ακολουθήσει η πολιτεία, προκειμένου η χώρα μας να ωφεληθεί περαιτέρω από την ανάπτυξή του συνεισφέροντας ταυτόχρονα με σημαντικά έσοδα στην ελληνική οικονομία.

Όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα της ICCA, η Αθήνα διατηρεί τη δυναμική της μεταξύ των σημαντικότερων συνεδριακών πόλεων, ενώ η Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε εντυπωσιακή άνοδο.

Ειδικότερα, η Ελλάδα βρίσκεται για το 2023 στη 16η θέση της παγκόσμιας κατάταξης από τη 13η το 2022 και αντίστοιχα στην 11η θέση στην Ευρώπη το 2023 από τη 10η το 2022. Η Αθήνα κατέχει την 15η θέση για το 2023 από την 8η θέση το 2022 και αντίστοιχα στην 11η θέση στην Ευρώπη το 2023 από 8η το 2022. Τέλος, η Θεσσαλονίκη ανέβηκε στην 42η θέση στον κόσμο το 2023 από 78η το 2022 και αντίστοιχα στην 26η στην Ευρώπη το 2023, από 51η το 2022.

Από τα φετινά αποτελέσματα προκύπτει ότι με την επαναφορά της κανονικότητας μετά την κρίση της πανδημίας, επανήλθαν ψηλά στην κατάταξη οι ασιατικές πόλεις, εντείνοντας τον διεθνή ανταγωνισμό μεταξύ των προορισμών. Παράλληλα, παρατηρείται άνοδος στην κατάταξη μικρότερων πόλεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι με τον κατάλληλο εθνικό σχεδιασμό και στρατηγική θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη του κλάδου περισσότεροι προορισμοί εντός Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, οι δύο βασικοί συνεδριακοί προορισμοί, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χάρη στην αποτελεσματική λειτουργία των δυο μοναδικών Γραφείων Συνεδρίων στην Ελλάδα έχουν επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα ως τώρα. Παράλληλα, ο HAPCO & DES παράγει σημαντικό έργο για την προώθηση και ανάπτυξη του κλάδου σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, όπως νέοι συνεδριακοί χώροι, εθνική στρατηγική και δημιουργία περισσότερων περιφερειακών DMO με απώτερο στόχο τη δημιουργία Εθνικού Convention Bureau.

Επίσης, σημειώνεται ότι διεθνώς είναι πλέον ψηλά στην ατζέντα η ανάπτυξη του συνεδριακού κλάδου με βιώσιμους όρους, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για ύπαρξη εθνικού σχεδίου, κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση της αγοράς.

Οι εκπρόσωποι των τριών φορέων του GMA, σε δηλώσεις τους, υπογράμμισαν τη δυναμική παρουσία που διατηρεί η χώρα μας στον Συνεδριακό Τουρισμό, η οποία αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της ICCA.

Η Πρόεδρος του HAPCO & DES (Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων), Σίσσυ Λυγνού, τόνισε:

«Η φετινή έκθεση Συνεδριακού Τουρισμού IMEX, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της παγκόσμιας συνεδριακής βιομηχανίας και της αποδοχής της αξίας της και της συμβολής της στην ανάπτυξη από κορυφαίους προορισμούς, που εντυπωσίασαν με τη σύγχρονη παρουσία τους. Το politicians forum της έκθεσης έδωσε συμπεράσματα συνένωσης δυνάμεων σημαντικών policy makers, κυβερνητικών φορέων και οργανισμών για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου διεθνώς. Είχα τη χαρά και τιμή να εκπροσωπώ την IAPCO, τον εθνικό σύνδεσμο Hellenic Association of Professional Congress Organizers – HAPCO & DES και την εθνική συνέργεια Greek Meetings Alliance και να είμαι μέρος των συζητήσεων. Μέσω αυτών των οργανισμών παράγεται σημαντικό έργο για την ανάδειξη της χώρας ως #MeetingsDestination. Η συνέργεια Greek Meetings Alliance έχει επιδείξει σημαντικό έργο στην προώθηση της χώρας ως κορυφαίου συνεδριακού προορισμού και έχει υποβάλει αναλυτικό σχέδιο δράσης στην πολιτεία για την ανάπτυξή του. Εύχομαι στην επόμενη IMEX η παρουσία της χώρας μας να είναι πιο δυναμική σε αυτές τις σημαντικές συζητήσεις και αποφάσεις. Με στρατηγική και προβολή σε εθνικό επίπεδο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), Ιωάννης Γεώργιζας, σημείωσε:

«Η θέση της Αθήνας ανάμεσα στους κορυφαίους συνεδριακούς προορισμούς -11η στην ευρωπαϊκή κατάταξη και 15η στη διεθνή- είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται από το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens – CVB) σε επίπεδο προβολής και δικτύωσης. Ως ιδρυτικό μέλος της σύμπραξης Greek Meetings Alliance, συνεχίζουμε μεθοδικά και οργανωμένα τις δράσεις μας για την περαιτέρω ενίσχυση της πόλης μας στη διεθνή συνεδριακή αγορά».

O Πρόεδρος Δ.Σ. του Thessaloniki Convention Bureau, Πρόδρομος Μοναστηρίδης, υπογράμμισε:

«Η εντυπωσιακή άνοδος της Θεσσαλονίκης και η σταθεροποίηση της Αθήνας μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών παγκοσμίως είναι πρωτίστως μια αδιαμφισβήτητη αναγνώριση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής προσπάθειας που καταβάλλουν, αντίστοιχα, το Thessaloniki Convention Bureau και το This is Athens Convention & Visitors Bureau για την ανάδειξη και την καθιέρωση των δύο πόλεων στην παγκόσμια συνεδριακή και τουριστική αγορά. Η θεαματική επίδοση της Θεσσαλονίκης είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού με πρόγραμμα και δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό. Η αξιοσημείωτη αυτή επιτυχία είναι καθοριστική και επιβάλλει περαιτέρω επένδυση στις δυνατότητες και προοπτικές του προορισμού με στόχο να αξιοποιήσουμε το ευνοϊκό momentum, να εξελιχθούμε και να αναρριχηθούμε ακόμη ψηλότερα στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη».

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την GMA στη σύμπραξη των εθνικών CVBS.

Σε επιμέρους συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η Business Development Manager του This is Athens – CVB, Μαρία Παπαδοπούλου και ο Managing Director του TCB, Δημήτρης Γανίτης συμμετείχαν στο 2ο Global Forum of National Convention Bureaux για τη βιωσιμότητα στον συνεδριακό κλάδο, που διοργανώθηκε από το Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe, τη σύμπραξη των εθνικών CVBs. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη σύμπραξη, η Ελλάδα έχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να εκπροσωπείται μέσω της GMA.

Εκ μέρους του HAPCO & DES η επικεφαλής Σίσσυ Λυγνού και President Elect της IAPCO, συμμετείχε στο IMEX Politicians Forum που πλέον αποτελεί θεσμό, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι decision και policy makers, κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου διεθνώς.

Στο πλαίσιο της IMEX 2024, η Greek Meetings Alliance συνδιοργάνωσε με τον ΕΟΤ, ένα Greek cocktail party που αποτέλεσε ξεχωριστό γεγονός για την Έκθεση προσελκύοντας στο ελληνικό περίπτερο πολλούς συμμετέχοντες buyers – διοργανωτές συνεδρίων, εκπροσώπους associations, κ.ά. Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν σημαντικοί παράγοντες του κλάδου από όλο τον κόσμο, σε μία εκδήλωση που αποτέλεσε ευκαιρία για δικτύωση.

Η IMEX 2024 σε αριθμούς

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές, στην IMEX 2024 συμμετείχαν περισσότεροι από 12.000 επαγγελματίες εκθέσεων -4.000 εκ των οποίων ήταν buyers- ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 60.000 συναντήσεις, καθώς και χιλιάδες επιπλέον στις αίθουσες της Έκθεσης.