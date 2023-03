Η Δυτική Σάμος στην πρώτη ετήσια συνάντηση του δικτύου Καλύτερα Τουριστικά Χωριά

Στις 12 και στις 13 Μαρτίου στην AIUIa της Σαουδικής Αραβίας, θα διεξαχθεί η δράση Best Tourism Villages by UNWTO Ceremony and First BTV Network Annual Meeting, Καλύτερα Τουριστικά Χωριά και Πρώτη Ετήσια Συνάντηση, με θέμα Τουρισμός-Αλλάζοντας Ζωές.

Ειδικότερα, η εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, προσφέρει μεταξύ άλλων την ευκαιρία στα μέλη του δικτύου Καλύτερα Τουριστικά Χωριά να συγκεντρωθούν, να αναγνωριστούν για την αριστεία τους και να δηλώσουν την ισχυρή τους δέσμευση, ώστε να καταστεί ο τουρισμός μοχλός για την αγροτική ανάπτυξη με σκοπό τη βελτίωση της ευημερίας των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο.

Σημειώνεται ότι ο δήμος Δυτικής Σάμου συμμετέχει στο πρόγραμμα Mentorship του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, στο πλαίσιο αναβάθμισης των καλύτερων τουριστικών χωριών κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που διεξήχθη το 2021. Περαιτέρω, είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο εν λόγω πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και ανήκει στην ίδια ομάδα που περιλαμβάνει χωριά όπως το Biei στην Ιαπωνία, το Bo Suak στην Ταϊλάνδη, το Fuwah στην Αίγυπτο, το Ouka imeden στο Μαρόκο, το Cantavieja στην Ισπανία, το Kastelir Labinnci, στην Κροατία, το Koprivshtitsa, στη Βουλγαρία, το Holloko στην Ουγγαρία και άλλα.