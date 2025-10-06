FedHATTA: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της Πολωνικής τουριστικής αγοράς

Τη θέση της ως κομβικός προορισμός για την Πολωνική τουριστική αγορά επισφράγισε η Θεσσαλονίκη, υποδεχόμενη περισσότερα από 70 μέλη του Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου τους που διεξήχθη στην πόλη από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2025.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) παρέθεσε δείπνο στους Πολωνούς συνέδρους, αναδεικνύοντας τη δυναμική της πόλης και τη στρατηγική συμβολή των Ελληνικών τουριστικών γραφείων ως συνδετικός κρίκος με την Πολωνική αγορά.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικού ΕΟΤ Πολωνίας και το Πολωνικό Επιμελητήριο Τουρισμού.

Η παρουσία δεκάδων κορυφαίων στελεχών της πολωνικής τουριστικής βιομηχανίας, εκπροσώπων κορυφαίων τουριστικών πρακτορείων, αεροπορικών εταιρειών αλλά και ΜΜΕ της Πολωνίας, στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζει τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού, με αιχμή τη νέα απευθείας σύνδεση της LOT Polish Airlines μεταξύ Θεσσαλονίκης – Βαρσοβίας καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Οι επαφές που πραγματοποίησε η FedHATTA αποτέλεσαν μια ακόμη ευκαιρία για τη σύσφιξη των ήδη υπαρχόντων δεσμών συνεργασίας που καλλιεργούνται εδώ και χρόνια, καθώς και για την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Πολωνία προς τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και συνολικά προς τη χώρα μας – αλλά και αντίστροφα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αναδείχθηκε η σημασία των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων με την Πολωνία, αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρονται για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της χώρας μας σε ελκυστικό και ποιοτικό προορισμό για τον Πολωνό ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ποιοτική διάσταση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού που μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στην ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών των δύο χωρών.

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η φιλοξενία αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα της Ελλάδας και μέσο ανάπτυξης μακροχρόνιων συνεργασιών. Οι συνομιλίες και οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας των Πολωνών τουριστών στην Ελλάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά να βλέπουμε περιοχές της Ελλάδας που έχουν τη δυναμική του οργανωμένου τουρισμού να κάνουν αποφασιστικά βήματα εξωστρέφειας. Όταν φέρνουμε επαγγελματίες του τουρισμού από το εξωτερικό, αυτοί με τη σειρά τους γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές μας. Αυτό που θα δουν και θα ζήσουν εδώ, θα το μεταφέρουν στην αγορά τους, ώστε η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζουν στον ταξιδιωτικό χάρτη.

Σε αυτή την προσπάθεια, τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία αποτελούν τον βασικό κρίκο, καθώς θα δημιουργήσουν τα οργανωμένα πακέτα, θα χτίσουν τις συνεργασίες και θα φέρουν ταξιδιώτες. Ο συνδυασμός εξωστρέφειας και επαγγελματισμού είναι το κλειδί και για την Πολωνική αγορά. Μέλημα και των δύο πλευρών είναι να επαναληφθούν επισκέψεις της αποστολής και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, μέσω και της συνεργασίας μας με την ECTAA».

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε: