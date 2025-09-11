Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στα οργανωμένα ταξίδια: Η ECTAA προειδοποιεί για κατακερματισμό της Ενιαίας Αγοράς

Ο ΗΑΤΤΑ (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων) είναι μέλος της ECTAA και, ως εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, κοινοποιεί το ακόλουθο Δελτίο Τύπου της...

Μετά την σημερινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Οργανωμένα Ταξίδια (PTD), η ECTAA αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί, αλλά προειδοποιεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν βασικές ανησυχίες. Η Ένωση επισημαίνει τον κίνδυνο κατακερματισμού της Ενιαίας Αγοράς από τους αποκλίνοντες κανόνες σχετικά με τις προπληρωμές και προειδοποιεί ότι ο νέος ορισμός για τη δημιουργία πακέτου εντός 24 ωρών θα μπορούσε να αποβεί πηγή σύγχυσης τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ECTAA καλεί τους διαπραγματευτές του τριμερούς διαλόγου να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα και να εξασφαλίσουν ένα ισορροπημένο πλαίσιο, που θα παρέχει ισχυρή προστασία στους ταξιδιώτες χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τις ΜΜΕ.

Η Πανευρωπαϊκή Ένωση Συνδέσμων Τουριστικών Γραφείων και Διοργανωτών Οργανωμένων Ταξιδιών (ECTAA), όσον αφορά την σημερινή ψηφοφορία της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Οργανωμένα Ταξίδια (PTD), τονίζει ότι ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες.

Πρώτα και κύρια, η ECTAA προειδοποιεί ότι η παροχή της δυνατότητας στα κράτη μέλη να ορίζουν εθνικούς κανόνες όσον αφορά τις προπληρωμές ενέχει τον κίνδυνο κατακερματισμού της Ενιαίας Αγοράς, υπονομεύοντας τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημιουργώντας περιττά βάρη συμμόρφωσης για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις.

Επισημαίνει επίσης τις συνεχιζόμενες νομικές αβεβαιότητες που συνδέονται με τον νέο ορισμό σχετικά με τη δημιουργία πακέτου εντός 24 ωρών, ο οποίος ενέχει τον κίνδυνο να θολώσει τη γραμμή μεταξύ των πακέτων και των αυτόνομων υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επαγγελματίες, οδηγώντας σε απροσδόκητες αλλαγές συμβάσεων και σε προκλήσεις όσον αφορά την τιμολόγηση.

Το επόμενο βήμα στη νομοθετική διαδικασία θα είναι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις -άτυπες συζητήσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,- όπου επιτυγχάνονται συμβιβασμοί ως προς το τελικό κείμενο. Η ECTAA ελπίζει ότι αυτές οι συνομιλίες θα αντιμετωπίσουν τα υπολειπόμενα ζητήματα της Οδηγίας.

Γενικότερα, η ECTAA εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν έχει καταβληθεί επαρκής προσπάθεια για να διασφαλισθεί η καλύτερη ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών — ιδίως όσον αφορά τις επιστροφές χρημάτων και την προστασία από την αφερεγγυότητα. Είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν τα δικαιώματα των επιβατών σύμφωνα με το πρότυπο της Οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, ώστε όλοι οι ταξιδιώτες να απολαμβάνουν το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας, αντί να αποδυναμώνονται οι υπάρχουσες εγγυήσεις.

Ο Frank Oostdam, Πρόεδρος της ECTAA, δήλωσε: «Η σημερινή ψηφοφορία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε ημίμετρα. Εάν η Ευρώπη θέλει να οικοδομήσει εμπιστοσύνη με τους ταξιδιώτες και να ενισχύσει την τουριστική της βιομηχανία, η τελική Οδηγία θα πρέπει να εξαλείψει τις πηγές σύγχυσης και κατακερματισμού. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει η αναθεώρηση της Οδηγίας με τον σωστό τρόπο μέσω των τριμερών διαλόγων: σαφείς κανόνες, πραγματική εναρμόνιση και προστασίες που είναι παράλληλα ισχυρές για τους ταξιδιώτες και λειτουργικές για τις ΜΜΕ».

Σχετικά με την ECTAA

Η ECTAA εκπροσωπεί τα συμφέροντα 80.000 τουριστικών γραφείων και διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών στην Ευρώπη, που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και πωλούν τουριστικές υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής, αναψυχής και άλλες, καθώς και συνδυασμένα προϊόντα, σε πελάτες αναψυχής και επαγγελματίες.