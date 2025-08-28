FEDHATTA: Άγρα πελατών σε τουρίστες κρουαζιέρας από την ΚΤΕΛ ΑΕ
28 Aug 2025
Την παρέμβαση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ώστε να αποκατασταθούν φαινόμενα άγρας πελατών των επιβατών κρουαζιέρας στα λιμάνια της χώρας από την ΚΤΕΛ ΑΕ, τα οποία προκαλούν σοβαρό πλήγμα στην τουριστική μεταφορά, η οποία πραγματοποιείται νόμιμα μόνο με τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία, και προσβάλλουν βάναυσα το τουριστικό προϊόν της χώρας μας, ζητούν η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) και ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), με αφορμή την περίπτωση του λιμένα Κατακόλου.
Συγκεκριμένα, η ΚΤΕΛ Α.Ε. επιβιβάζει παράνομα τουρίστες-επιβάτες κρουαζιέρας εντός της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Κατάκολου, από προσωρινή στάση του ΚΤΕΛ σε αυθαίρετο σημείο, με σκοπό τη μεταφορά τους στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Άτομα δε, που λειτουργούν ως πωλητές της ΚΤΕΛ ΑΕ, πλησιάζουν αποκλειστικά τους τουρίστες που αποβιβάζονται από κρουαζιερόπλοια για να τους πουλήσουν επιτόπου την συγκεκριμένη μεταφορά.
Η πρακτική αυτή δεν αποτελεί συγκοινωνία, καθώς τα δρομολόγια δεν είναι προγραμματισμένα για το ευρύ κοινό, αλλά πραγματοποιούνται αποκλειστικά όταν καταπλέουν μεγάλα κρουαζιερόπλοια και αφορούν μόνο τους συγκεκριμένους επιβάτες. Αντίθετα, πρόκειται ξεκάθαρα για άγρα πελατών, η οποία απαγορεύεται ρητά εντός της Χερσαίας Ζώνης των λιμανιών, και για παράνομη τουριστική μεταφορά, η οποία επιτρέπεται μόνο σε τουριστικά γραφεία με ειδικά τουριστικά λεωφορεία σύμφωνα με τον Ν. 711/1977.
Ως εκ τούτου, πρόκειται για υποκλοπή του έργου των τουριστικών γραφείων-ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι έχουν αποκλειστικά νόμιμο δικαίωμα να πραγματοποιούν αυτές τις μεταφορές.
Στο πλαίσιο αυτό, οι FedHATTA και ΗΑΤΤΑ θέτουν δύο εύλογα ερωτήματα:
- Τι αποδείξεις εκδίδει η ΚΤΕΛ ΑΕ προς τους τουρίστες για τις συγκεκριμένες μεταφορές;
- Πώς αποδίδει στο MyDATA τον ΦΠΑ που αναλογεί στην συγκεκριμένη πώληση, την οποία δεν έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί;
Περαιτέρω, οι δύο φορείς, ως εκπρόσωποι του κλάδου των ελληνικών τουριστικών γραφείων, καλούν το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να αναλάβει άμεσα δράση προκειμένου:
- να πραγματοποιήσει ελέγχους στα λιμάνια της χώρας για την τήρηση της νομιμότητας
- να αναζητήσει ευθύνες όπου αυτές αναλογούν
- να απαλλάξει τον θαλάσσιο τουρισμό από το τοξικό φαινόμενο της ΚΤΕΛ ΑΕ, η οποία με τη χρόνια ατιμωρησία και την ανοχή των αρχών έχει καταλήξει να δρα ως «κράτος εν κράτει».
Ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Οι ταξιδιώτες της κρουαζιέρας έχουν οργανωμένο πρόγραμμα και οι μετακινήσεις και οι εκδρομές τους, συνήθως, είναι κανονισμένες εκ των προτέρων. Δεν είναι δυνατόν, όταν αποβιβάζονται στα λιμάνια, να συναντούν μία κατάσταση όπου κάποια άτομα, χωρίς καμία νομιμοποίηση, τους πλησιάζουν φορτικά για να τους πουλήσουν μεταφορά ή εκδρομές. Αυτή η ατμόσφαιρα ανατολίτικου παζαριού είναι απαράδεκτη σε μια ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τον εαυτό της ως τουριστικό προορισμό και τους ξένους επισκέπτες της.
Θεωρούμε πως είναι ώρα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να ελέγξει την κατάσταση στα λιμάνια της χώρας, να αναζητήσει τις ευθύνες οπουδήποτε αυτές υπάρχουν, να τις αποδώσει με αυστηρότητα και να απαλλάξει τον θαλάσσιο τουρισμό από το τοξικό φαινόμενο της ΚΤΕΛ ΑΕ, η οποία, έχοντας καταλήξει -από την μακροχρόνια ατιμωρησία, αλλά και λόγω της υποστήριξης αυτών ακριβώς που θα έπρεπε με αυστηρότητα να την εμποδίζουν- να θεωρεί ολόκληρη την Ελλάδα φέουδό της, επιδίδεται με χαρακτηριστική περιφρόνηση προς κάθε νόμο και κανόνα σε κάθε είδους παρανομία, όπου υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει υποκλέπτοντας το έργο άλλων».
Επισημαίνεται ότι η ΚΤΕΛ ΑΕ εδώ και πολλά χρόνια έχει το δικαίωμα να ιδρύει τουριστικά γραφεία και να εκτελεί το έργο τους με ειδικά τουριστικά λεωφορεία που μπορεί να διαθέτει. Εξακολουθεί ωστόσο να παρανομεί συστηματικά σε όλους τους τύπους τουριστικής μεταφοράς και να τις πραγματοποιεί με λεωφορεία που είναι χαρακτηρισμένα ως υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα (και τα οποία θα πρέπει να αποχαρακτηριστούν πρώτα ως τέτοια, για να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως τουριστικά λεωφορεία στη συνέχεια).
