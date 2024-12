FedHATTA: Συνάντηση με ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Κίνας

Οι δυνατότητες ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα από την κινεζική αγορά και ζητήματα που εάν επιλυθούν μπορούν να τη διευκολύνουν, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) κ. Λύσανδρος Τσιλίδης με ανώτερα στελέχη του Κινεζικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024, στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην Αθήνα.

Μεγάλο κομμάτι των συζητήσεων επικεντρώθηκε στην τεχνογνωσία που διαθέτει η FedHATTA σε κύρια θέματα της τουριστικής νομοθεσίας της Ελλάδας, και συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα επαγγελματίες τρίτων χωρών μέσω των Ελληνικών τουριστικών γραφείων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η προσπάθεια ανεύρεσης κοινού κώδικα στη λειτουργία των τουριστικών γραφείων, ομαλοποιώντας τη συνεργασία του κλάδου μεταξύ των δύο χωρών.

Έμφαση δόθηκε στους τρόπους προώθησης των Κινεζικών προορισμών στην Ελληνική αγορά, κάτι που η Ομοσπονδία έχει ήδη ξεκινήσει αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για τακτικές επαφές με αντιπροσωπείες από Κινεζικές Περιφέρειες.

Το κινεζικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού εκπροσώπησαν ο πρώτος τη τάξει επίσημος εκπρόσωπος του τμήματος Ανάπτυξης Πόρων του υπουργείου, κ. Wang Heyun, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτιστικής Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης Δημοσιότητας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, κ. Li Xiao Feng, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ανάπτυξης Πόρων του υπουργείου, κ. Nie Di και ο Διευθυντής της Sinosyn Cultural Exhibition Company, κ. Tian Jianxing. Τη συνάντηση συντόνισε ο Πρόεδρος της Hellenic Union of Professionals of the Overseas Chinese Tourism, κ. Πέτρος Τσανγκ.