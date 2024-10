Οι FedHATTA και ΗΑΤΤΑ στη διεθνή έκθεση τουρισμού της Ιαπωνίας "Tourism EXPO Japan 2024"

Δυναμική συμμετοχή στην διεθνή έκθεση τουρισμού της Ιαπωνίας, Tourism EXPO Japan 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2024 στο Τόκιο και έφερε σε επαφή χώρες και προορισμούς από όλο τον κόσμο με την Ιαπωνική τουριστική αγορά, είχαν η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) και ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).

Οι δύο φορείς, ως εκπρόσωποι των Ελληνικών τουριστικών γραφείων, έδωσαν «το παρών» με παρουσία μελών τους στο περίπτερο του ΕΟΤ.

Η έκθεση διοργανώθηκε από την Ιαπωνική Ένωση Ταξιδίων και Τουρισμού, την Ιαπωνική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (JATA) και τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Ιαπωνίας (JNTO), και είχε συμμετοχές από 1.384 εταιρίες και οργανισμούς από 80 χώρες και προορισμούς από όλο τον κόσμο, ενώ ο συνολικός αριθμός επισκεπτών φέτος ανήλθε σε 182.900.

Θεματική της εφετινής έκθεσης της Ιαπωνίας, η οποία διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2014, ήταν «Travel, An Encounter With New Value Awaits».

Στο πλαίσιο της 4ήμερης διοργάνωσης, τα Ελληνικά τουριστικά γραφεία είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες του τουρισμού της Ιαπωνίας, προωθώντας την Ελλάδα ως ιδανικό προορισμό για τους Ιάπωνες και δίνοντας ώθηση στην αμφίδρομη ανάπτυξη των τουριστικών ροών μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά 1.050 sellers και 736 buyers, οι οποίοι διεξήγαγαν 6.239 προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Έχοντας ήδη αναπτύξει, εδώ και χρόνια, τους επιχειρηματικούς δεσμούς των Ελληνικών τουριστικών γραφείων με την αγορά της Ιαπωνίας, οι FedHATTA και ΗΑΤΤΑ συνεχίζουν να υλοποιούν το όραμα για την αναζωογόνηση αγορών που έχουν ατονήσει τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα, όπως η Ιαπωνική. Άλλωστε, το 2024 έχει ανακηρυχθεί “Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας- Ελλάδας” από τις πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών.

Η αγορά της Ιαπωνίας, όπως διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά μέσα από την παρουσία μας στην έκθεση Tourism EXPO Japan 2024, έχει μεγάλες προοπτικές για τον Ελληνικό τουρισμό. Τα Ελληνικά τουριστικά γραφεία συνεχίζουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους με τους επαγγελματίες της Ιαπωνίας, με σκοπό την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την αγορά αυτή».