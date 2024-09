FedHATTA: Έκτακτη ενημερωτική συνάντηση με τις Ενώσεις-Μέλη της

Έκτακτη διαδικτυακή συνάντηση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού «FedHATTA» με τις Ενώσεις-μέλη της, προκειμένου να ενημερωθούν τα προεδρεία των τελευταίων για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον κλάδο και επί των οποίων εργάζεται η Ομοσπονδία, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024.



Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, ανέπτυξε την πλούσια θεματολογία της συνάντησης, ξεκινώντας από αποτελέσματα και επιδιώξεις που αφορούν τα Υπουργεία:



Υπουργείο Εργασίας: Στη συνέχεια της μεγάλης και επίπονης προσπάθειας στην οποία έχει επιδοθεί τα τελευταία τρία χρόνια η FedHATTA, προκειμένου να μην εφαρμοστεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στα τουριστικά γραφεία πριν επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζει η εφαρμογή της στην περίπτωση συγκεκριμένων εργαζόμενων στον κλάδο (π.χ. ξεναγών, συνοδών, στα συνέδρια κλπ.), τα τουριστικά γραφεία εξαιρέθηκαν προς το παρόν από την πρόσφατη πιλοτική επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση. Θα ακολουθήσει η σύσταση ομάδων εργασίας, οι οποίες θα συζητήσουν ενδελεχώς τα θέματα και θα επεξεργαστούν τα αντικειμενικά προβλήματα που ανακύπτουν, και μόνο στη συνέχεια αυτών θα αποφασιστεί πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και στον συγκεκριμένο κλάδο.



Υπουργείο Εσωτερικών: Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον ΣΕΤΕ συζητήθηκαν το θέμα της αύξησης του τέλους παρεπιδημούντων και η ανάγκη μιας συνάντησης με όλες της Περιφέρειες της χώρας για το θέμα των DMO.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι ένα ζήτημα που είχε τεθεί παλαιότερα, αυτό των οδικών συνόρων της χώρας στα σημεία όπου απαιτείται η ύπαρξη τελωνείου, η κατάσταση των οποίων είναι τριτοκοσμική, σύντομα θα βρει λύση με την αναβάθμιση των σχετικών εγκαταστάσεων, η οποία βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης.



Υπουργείο Οικονομικών: Εκκρεμούν η στήριξη των τουριστικών γραφείων που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και εκείνων της Μαγνησίας-Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές, καθώς και η μείωση των τελών κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία, κάτι που το Υπουργείο έχει υποσχεθεί ότι θα νομοθετήσει. Θα πρέπει επίσης να συζητηθεί το σοβαρό θέμα της σύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, μία υποχρέωση στην οποία δεν υπόκεινται τα τουριστικά γραφεία.



Υπουργείο Μεταφορών: Εκκρεμεί το πρόβλημα της ανάπαυσης των οδηγών στην Κρήτη με το πρόβλημα του ΒΟΑΚ, αλλά και αυτό των σχολικών εκδρομών, με τα τουριστικά γραφεία που πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικούς χώρους για έλεγχο από την Τροχαία, το οποίο είναι τραγικό και πρέπει να επιλυθεί.



Υπουργείο Τουρισμού: Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον νέο Γ.Γ. του ΕΟΤ, κ. Α. Φιορεντίνο, ο οποίος προέρχεται από τον χώρο του τουρισμού και κατανοεί σε βάθος τα ζητήματα, και συζητήθηκε κυρίως το θέμα των διεθνών Εκθέσεων, στο οποίο η FedHATTA και ο HATTA έχουν παράσχει κάθε αρωγή στον ΕΟΤ κάθε φορά που χρειάστηκε, διοργανώνοντας με επιτυχία την συμμετοχή του κλάδου σε Εκθέσεις όπου η Πολιτεία δεν θα εκπροσωπούνταν. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να έχει την ελευθερία η Ομοσπονδία να κάνει ό,τι πρέπει, ώστε να εκπροσωπείται η χώρα και ο κλάδος σε όλες τις σημαντικές διεθνείς Εκθέσεις, και να γνωρίζει έγκαιρα τις προθέσεις της Πολιτείας, ώστε να μπορεί να ενεργήσει κατάλληλα.

Την παρούσα στιγμή, θα υπάρξει συνεργασία για την συμμετοχή της FedHATTA, μαζί με τον ΕΟΤ, στην Έκθεση στο Τόκυο (26-29 Σεπτεμβρίου), όπου θα παρουσιαστεί το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας στην Ιαπωνία μετά από πολλά χρόνια.

Το γεγονός, από την άλλη πλευρά, ότι ο πρώην Γ.Γ. του ΕΟΤ, κ. Δ. Φραγκάκης, κατέχει τώρα σημαντική θέση στην αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Αττικής, εξασφαλίζει ότι θα συνεχιστεί η επιτυχημένη συνεργασία του με τον κλάδο των τουριστικών γραφείων, ώστε να εξακολουθήσει η προβολή του ελληνικού τουρισμού από αυτούς που τον δημιουργούν - τα τουριστικά γραφεία, όπως αυτό γίνεται στο εξωτερικό με τους destination experts, στους οποίους απευθύνεται πάντοτε η Πολιτεία για να διαφημίσουν τη χώρα στις αγορές τους.



Στο πλαίσιο επίσης του Υπουργείου Τουρισμού, οι τελευταίες ρυθμίσεις για τους ξεναγούς είναι σε σωστό δρόμο, ενώ νομοθετήθηκε ευνοϊκή διάταξη για τα mini van των τουριστικών γραφείων που εκτελούν μεταφορές με voucher στο πλαίσιο των οργανωμένων ταξιδιών τους, στα οποία δεν θα γίνεται πλέον έλεγχος των επιβατών τους με τον αδικαιολόγητο και εξευτελιστικό τρόπο που γινόταν σε πολλές περιπτώσεις μέχρι τώρα, αλλά, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα γίνεται μόνο έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Θα ενημερωθούν δε σχετικά τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας, για την κατά γράμμα εφαρμογή της διάταξης αυτής.



Στη συνέχεια, ο κ. Τσιλίδης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το μεγάλο παγκόσμιο συνέδριο της WTAAA (World Travel Agents Associations Alliance), η οποία έχει ως μέλη Ενώσεις τουριστικών γραφείων από όλο τον κόσμο, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Αθήνα με την συνεργασία της ECTAA, της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Συνδέσμων τουριστικών γραφείων. Πρόκειται για ένα μοναδικό γεγονός, το οποίο λαβαίνει χώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και το θέμα που θα προβάλει είναι η επαναφορά της άμεσης σχέσης των τουριστικών πρακτόρων όλου του κόσμου μεταξύ τους, η οποία έχει διαταραχθεί τα τελευταία χρόνια από τη μεσολάβηση των πλατφορμών (την προβληματική επίδραση των οποίων στην παραδοσιακή τους αγορά έχουν αρχίσει να παραδέχονται τελευταία και οι ξενοδόχοι). Με αυτό τον τρόπο θα επιδιωχθεί η μελλοντική επιβίωση του κλάδου, αλλά και η διεύρυνσή του, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα ακολουθήσει post-tour στην Κρήτη, όπου οι σύνεδροι θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο συναδέλφου τουριστικού πράκτορα, στο πλαίσιο και του προγράμματος «Travel agents - Hotel owners» που έχει ξεκινήσει πρόσφατα η FedHATTA, προκειμένου να αναδειχθεί και αυτή την πλευρά της δυναμικής του κλάδου.



Στο ίδιο συνέδριο θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα «Greek Destinations Expert» -μια καινοτομία που λανσάρει η FedHATTA-, στο οποίο, μέσω μιας πλατφόρμας, εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων τουριστικών γραφείων από όλο τον κόσμο θα μπορούν να εκπαιδεύονται στους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας (π.χ. Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά κλπ.) που θέλουν να πουλήσουν στην αγορά τους και να πιστοποιούνται ως «Experts» όσον αφορά τους προορισμούς αυτούς. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο δυναμική η γνώση τους παγκοσμίως και η σχέση με τους πελάτες τους, οι οποίοι θα πρέπει να λαβαίνουν τις σωστές πληροφορίες για τον προορισμό του ταξιδιού τους.



Ακολούθησε η παρουσίαση της πρόσφατης νέας συμφωνίας με την Εθνική Τράπεζα για το προϊόν «FedHATTA - National Bank Pack», που αφορά τη χρηματοοικονομική στήριξη για μικρά γραφεία μέχρι ενός ποσού. Η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα μετρά ήδη τέσσερα χρόνια και συνεχίζεται δυναμικά με νέες ιδέες και νέα προϊόντα, για την εξυπηρέτηση του κλάδου των τουριστικών γραφείων.



Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και για την δημιουργία του Εγγυοδοτικού Ταμείου που επιδιώκει η Ομοσπονδία, στα πρότυπα των αντίστοιχων ταμείων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.



Για τα δύο τελευταία αυτά θέματα, τα μέλη της κάθε Ένωσης θα ενημερωθούν αναλυτικά αργότερα και με επισκέψεις κλιμακίου της FedHATTA και των αντίστοιχων συνεργατών της στην έδρα της.



Ακολούθησε συζήτηση και παρατηρήσεις ή προτάσεις από πλευράς των συμμετεχόντων, όπως για παράδειγμα το αίτημα για δημιουργία συνεδριακού κέντρου στην Αθήνα, που θα ανοίξει σημαντικές προοπτικές στον συνεδριακό τουρισμό.



Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης: Από την Εθνική Τράπεζα, ο κ. Κωνσταντίνος Καναβός (Director, Head of Business Banking & Key Accounts Segments), ο οποίος ανέπτυξε περισσότερο το προϊόν «FedHATTA - National Bank Pack», ο κ. Κάρλοβιτς και η κα Πατεράκη.

Από την NY Capital Advisors Ltd, ο κ. Νικόλας Γαμβριάς (Managing Director), εμπειρογνώμων σε θέματα Εγγυοδοτικών Ταμείων. Από την πλευρά της εταιρείας οικονομικών συμβούλων της FedHATTA AVEREX A.E., οι κ.κ. Γεώργιος Καλογεράτος (Director-General for International Cooperative Investment & Development Finance) και Ιωάννης Παπουλίδης (Chief Executive Officer). Και από την Ernst & Young, ο κ. Ζηνόβιος Χρηστίδης (Partner. Strategy & Transactions EYP - Turnaround & Restructuring Strategy).