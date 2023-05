O HATTA στην Ομάδα Ειδικών της Κομισιόν "Together for EU Tourism"

O Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ΗΑΤΤΑ, επιλέχθηκε να συμμετάσχει ως μέλος της ομάδας ειδικών «Together for EU Tourism - T4T» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΗΑΤΤΑ στην ομάδα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Νικόλας Κελαϊδίτης, πρόκειται να λάβει μέρος στις εργασίες της υπό-ομάδας ψηφιακής μετάβασης.

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε δεσμευτική πρόσκληση μετά τη δημοσίευση του Transition Pathway για τον τουρισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση, κάλεσε φορείς του τουρισμού να μοιραστούν συγκεκριμένες δράσεις και στόχους τους που συμβάλλουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του τουριστικού οικοσυστήματος, και ειδικότερα εκείνους που συνάδουν με αναγνωρισμένα μέτρα από τη διαδικασία συν-δημιουργίας του Transition Pathway. Αυτές οι δεσμεύσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται η μεταβατική οδός (Transition Pathway) μέσω της συνεργασίας στην κοινότητα Together for EU Tourism.

Ο κ. Κελαϊδίτης δήλωσε: «Μέσα από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Together for EU Tourism θα επιδιώξω να διασφαλίσω ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει ενεργή συμμετοχή στα κέντρα πολιτικών αποφάσεων για το μέλλον του ευρωπαϊκού και διεθνούς τουρισμού. Ο ευρωπαϊκός τουρισμός βρίσκεται σε εποχή μετάβασης, και ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουν οι φορείς του σε διεθνές επίπεδο είναι η ψηφιακή μετάβαση. Ο κλάδος των Ελληνικών τουριστικών γραφείων θα μεταφέρει τα μηνύματά του στους Ευρωπαϊκούς τουριστικούς φορείς, σε ένα άκρως ενδιαφέρον πλαίσιο συζητήσεων».