ΕΟΤ: Εκδήλωση για τη νέα πτήση Αθήνα - Αμβούργο της Sky Express |Το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Πληροφοριών

H Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας διοργανώνει την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο Αμβούργο, εκδήλωση με αφορμή την έναρξη της απευθείας πτήσης διαδρομής Αθήνα - Αμβούργο - Αθήνα (πρώτη πτήση στις 24/10/2025) της αεροπορικής εταιρείας Sky Express.

Στην εκδήλωση θα είναι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι επιλεγμένων διοργανωτών ταξιδίων και εκπροσώπων των ΜΜΕ της ευρύτερης περιοχής του κρατιδίου του Αμβούργου. Στην εκδήλωση θα προσκληθούν περίπου 25 άτομα μεταξύ των οποίων και μέλη του DRV (Deutscher Reiseverband) και του FVW (Fremdenverkehrswirtschaft. Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας, ενισχύει την προβολή των τουριστικών δυνατοτήτων της χώρας και υποστηρίζει τις στρατηγικές του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων και την προσέγγιση νέων αγορών.

Εξάλλου, ο ΕΟΤ καθόρισε και τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Γραφείων Πληροφοριών και των Γραφείων Συνοριακών Σταθμών του Οργανισμού.

Το ωράριο το οποίο θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχει ως εξής:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (Ισχύς από 01 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΟΤ ΣΤΟΝ Δ.Α.Α. ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:00 – 19:00

Σάββατο – Κυριακή και Αργίες 10:00-18:00

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟÏΡΑΝΗΣ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 07:00 – 15:00

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 07:30 – 15:30

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (Ισχύς από 01 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΟΤ ΣΤΟΝ Δ.Α.Α. ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:00 – 20:00

Σάββατο – Κυριακή και Αργίες 10:00-18:00

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟÏΡΑΝΗΣ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 07:00 – 15:00

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 07:30 – 15:30

Το προσωπικό του Γραφείου Πληροφοριών Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος εφαρμόζει εξαήμερη εργασία, με ώρες εργασίας ανά ημέρα έξι ώρες και σαράντα λεπτά και συνολικά 40 ανά εβδομάδα. Επίσης, λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων εορτών και Σαββατοκύριακου, πλην της 25ης Δεκεμβρίου, της 1ης Ιανουαρίου, της Κυριακής του Πάσχα και της Δευτέρας του Πάσχα.





































































