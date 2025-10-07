Η Ελλάδα «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» για το 2025 στη Δανία
07 Oct 2025, 13:40 | ΕΟΤ
TornosNews.gr
Μία ακόμα κορυφαία διάκριση κατέκτησε η Ελλάδα στην αγορά της Δανίας, καθώς αναδείχθηκε ως ο «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» για το 2025 στα Danish Travel Awards της Δανίας.
Τα Danish Travel Awards αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση μεταξύ των επαγγελματιών της ταξιδιωτικής βιομηχανίας και διοργανώνονται από τις εταιρείες: TravelMedia Nordic, Standby.dk, Check–in.dk, και Turisme24.dk.. Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία σε 24 κατηγορίες βάσει έρευνας που διεξάγεται από την εταιρεία ανάλυσης και συμβούλων EPINION. Επιπλέον, απονέμονται τρία ειδικά βραβεία, όπου οι νικητές αναδεικνύονται από επιτροπή κριτών.
Η 28η τελετή απονομής των βραβείων 2025, διοργανώθηκε στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου 2025 και συγκέντρωσε 560 επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου από όλη τη χώρα.
Στην κατηγορία ως ο «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» για το 2025 συνυποψήφιες ήταν η Ισπανία και η Ιταλία. Σε όλα τα αυτά τα χρόνια της διοργάνωσης είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα είναι υποψήφια και κατέκτησε την πρώτη θέση.
Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε η κα Ευτυχία- Χριστίνα Αϊβαλιώτη, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, αρμόδια για τις Βόρειες και τις Βαλτικές χώρες.
Το βραβείο ως ο «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» επιβεβαιώνει την αυξημένη ζήτηση και το αμείωτο ενδιαφέρον της αγοράς της Δανίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα, κατατάσσοντάς την πρώτη μεταξύ των προορισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
