Οι διακοπές εμπειρίας στην Ελλάδα προκαλούν το ενδιαφέρον των Βρετανών

Το πλήθος των δυνατοτήτων για διακοπές εμπειρίας στη φύση που προσφέρει η Ελλάδα και το απαράμιλλο φυσικό κάλος της, παρουσίασε με επιτυχία η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας σε τρεις κορυφαίες τουριστικές διοργανώσεις της βρετανικής αγοράς.

Με επίκεντρο τον τουρισμό περιήγησης, τον θαλάσσιο και τον βιώσιμο τουρισμό οι ελληνικοί προορισμοί αναδείχθηκαν σε ιδανικούς τόπους διακοπών για τους βρετανούς που επιζητούν αυθεντικές και βιώσιμες εμπειρίες με οικοφιλικό πρόσημο.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της ενίσχυσης συνεργασιών με τη βρετανική τουριστική αγορά και την προβολή θεματικών τουριστικών εμπειριών σε όλη τη χώρα, η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας συμμετείχε:

Στο ετήσιο συνέδριο της ATAS (Association of Touring & Adventure Suppliers) και στο διήμερο αφιέρωμα στις τάσεις του κλάδου περιήγησης και δραστηριοτήτων υπαίθρου που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Ουαλίας, ICC Wales, (16–17 Σεπτεμβρίου 2025). Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν, με τη συμμετοχή 50+ προμηθευτών και 350 τουριστικών πρακτόρων, στοχευμένες συναντήσεις προβάλλοντας θεματικές εμπειρίες σε όλη την Ελλάδα.

Η Προϊσταμένη κα Ελένη Σκαρβέλη και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη κα Άντζελα Τζίφα ανέδειξαν σε σειρά συναντήσεων τις αυθεντικές υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστικές διαδρομές, ενθαρρύνοντας συνεργασίες που υποστηρίζουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά της επισκεψιμότητας. Παράλληλα, κληρώθηκε με έπαθλο τη συμμετοχή τεσσάρων τουριστικών πρακτόρων σε ταξίδι εξοικείωσης την άνοιξη του 2026 στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στη διεθνή ναυτική έκθεση, Southampton International Boat Show (19–28 Σεπτεμβρίου 2025). Το κορυφαίο ναυτικό γεγονός της Αγγλίας, με ιστορία άνω των 50 ετών, φιλοξενείται στον λιμένα του Σαουθάμπτον και προσελκύει πάνω από 100.000 επισκέπτες και περισσότερους από 450 εκθέτες.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, ο ΕΟΤ πραγματοποίησε γευσιγνωσία ελληνικών κρασιών για τους επισκέπτες, ενώ παράλληλα δόθηκαν πληροφορίες, για μαρίνες υψηλών προδιαγραφών στα Δωδεκάνησα και στον Αργοσαρωνικό, καθώς και για θεματικές εμπειρίες όπως το island hopping, νέες θαλάσσιες διαδρομές, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις και θαλάσσια αθλήματα. Και επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον της βρετανικής αγοράς για την Ελλάδα ως ασφαλή, εύκολα προσβάσιμο και συναρπαστικό προορισμό για θαλάσσιες εμπειρίες και περιηγήσεις.

Στις εργασίες του Chapter Earth της ομάδας εργασίας για την κλιματική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού (ETC), που πραγματοποιήθηκε (8-10 Σεπτεμβρίου 2025) στην πόλη Athlone της Ιρλανδίας. Συμμετέχοντες από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, την Ισλανδία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο/Φλάνδρα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Εθνικό Πρόγραμμα Κλιματικής Δράσης της Ιρλανδίας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει ήδη περισσότερες από 150 τουριστικές επιχειρήσεις μέσα από εξειδικευμένη καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, μείωσης απορριμμάτων και διαχείρισης υδάτων. Η εκπρόσωπος του ΕΟΤ, Ελένη Σκαρβέλη παρουσίασε την στρατηγική επιδίωξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την ενσωμάτωση κλιματικών πρωτοβουλιών στην εθνική πολιτική τουρισμού και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.





