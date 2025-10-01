British Airways | 850.000 θέσεις προς Ελλάδα το 2025, ενισχύοντας τη χειμερινή πρίοδο

01 Oct 2025, 13:13 | ΕΟΤ

TornosNews.gr

British Airways | 850.000 θέσεις προς Ελλάδα το 2025, ενισχύοντας τη χειμερινή πρίοδο

Facebook Twitter Linkedin
Vavoulas.com

Η British Airways θα διαθέσει για το 2025 850.000 θέσεις προς 14 ελληνικούς προορισμούς, διατηρώντας καθημερινές πτήσεις προς Αθήνα και αυξάνοντας κατά 30% τα δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας ουσιαστικά την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανάρτηση,  στα γραφεία του ΕΟΤ, ο Γενικός Γραμματέας Andreas Nicholas Fiorentinos συναντήθηκε με στελέχη της αεροπορικής εταιρείας, με στόχο τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας. Μέσα από πρόγραμμα συνδιαφήμισης, η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης κατά τη χειμερινή περίοδο 2025 και στην προβολή των ελληνικών προορισμών στους πρώτους μήνες του 2026.

Ο κ. Fiorentinos τόνισε ότι η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και η στρατηγική προβολή της Ελλάδας σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους παραμένουν κλειδί για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού 12 μήνες τον χρόνο, προβάλλοντας τη χώρα ως κορυφαίο προορισμό όλο το χρόνο.

Facebook Twitter Linkedin
Amaronda

Buka

Messina

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα

Αρχική Ροή Πολιτική Απορρήτου