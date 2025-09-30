Ενισχύεται η συνεργασία του ΕΟΤ με την British Airways

Σήμερα, στα γραφεία του ΕΟΤ, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ανδρέας Φιορεντίνος συναντήθηκε με στελέχη της British Airways με στόχο τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της ήδη επιτυχημένης συνεργασίας μας.

Η συνέχιση της συνεργασίας μέσω προγράμματος συνδιαφήμισης στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης κατά τη χειμερινή περίοδο του 2025, στην προώθηση των ελληνικών προορισμών τους πρώτους μήνες του 2026, αλλά και στη διαρκή παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές κοινό, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα marketing.

Η British Airways προσφέρει για το 2025 συνολικά 850.000 θέσεις προς 14 ελληνικούς προορισμούς, επενδύοντας στη διατήρηση των καθημερινών, year-round πτήσεων προς Αθήνα, αλλά και στην αύξηση δρομολογίων όπως προς Θεσσαλονίκη (+30% capacity).

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και η στρατηγική προβολή της Ελλάδας σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους παραμένουν κεντρικοί άξονες για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού 12 μήνες τον χρόνο.