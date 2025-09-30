Ενισχύεται η συνεργασία του ΕΟΤ με την British Airways
30 Sep 2025, 20:25 | ΕΟΤ
TornosNews.gr
Σήμερα, στα γραφεία του ΕΟΤ, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ανδρέας Φιορεντίνος συναντήθηκε με στελέχη της British Airways με στόχο τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της ήδη επιτυχημένης συνεργασίας μας.
Η συνέχιση της συνεργασίας μέσω προγράμματος συνδιαφήμισης στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης κατά τη χειμερινή περίοδο του 2025, στην προώθηση των ελληνικών προορισμών τους πρώτους μήνες του 2026, αλλά και στη διαρκή παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές κοινό, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα marketing.
Η British Airways προσφέρει για το 2025 συνολικά 850.000 θέσεις προς 14 ελληνικούς προορισμούς, επενδύοντας στη διατήρηση των καθημερινών, year-round πτήσεων προς Αθήνα, αλλά και στην αύξηση δρομολογίων όπως προς Θεσσαλονίκη (+30% capacity).
Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και η στρατηγική προβολή της Ελλάδας σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους παραμένουν κεντρικοί άξονες για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού 12 μήνες τον χρόνο.
διαβάστε ακόμα
- ΕΟΤ Σερβίας: Ισχυρό ενδιαφέρον από τη Βοσνία για τουρισμό στην Ελλάδα 30/09 | 12:18
- Δράσεις προβολής της Θεσσαλονίκης, ύψους 600.000 ευρώ, χρηματοδοτεί ο ΕΟΤ 29/09 | 13:01
- Γερμανία: Η Ελλάδα «Πιο Φιλόξενη Χώρα Παγκοσμίως» 29/09 | 11:41
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου 27/09 | 11:39
- Συναντήσεις του ΓΓ ΕΟΤ στην IFTM – Top Resa 2025 | Προβολή της Θεσσαλονίκης στη γαλλική αγορά 26/09 | 13:00
- Αθλητικά events του φθινοπώρου σε Πύλο, Κρήτη και Σαρωνικό υπό την αιγίδα του ΕΟΤ 24/09 | 11:38
- Οι Κύπριοι επιλέγουν Ελλάδα για διακοπές - Press Trip Κυπρίων δημοσιογράφων στην Αίγινα 22/09 | 14:45
- Δράσεις του ΕΟΤ για τουριστική προώθηση στην Πολωνία και την Κίνα 20/09 | 10:18
- Ψήφο εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη δίνουν οι Καναδοί ταξιδιώτες 19/09 | 15:09
- ΕΟΤ: Προβολή της αυθεντικής Θάσου στη γερμανική αγορά 18/09 | 15:20
δημοφιλέστερα
- 1 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 Η Κίμωλος δείχνει να «κερδίζει πρώτη» το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Play Airlines: Αιφνίδιο «στοπ» σε όλες τις πτήσεις - η σύνδεση με την Αθήνα 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 Πράσινο φως για τριώροφο πεντάστερο ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο 30.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 4ο Αναρριχητικό Φεστιβάλ στον Δήμο Ερμιονίδας 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Transavia & Condor | Νέες συνδέσεις με Κάρπαθο, Μυτιλήνη, Σκιάθο, Καλαμάτα και Ζάκυνθο 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο από την Hersonissos Group στην Κρήτη 30.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Aναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες της Καρπάθου 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 5ος Ροδάνθειος Δρόμος στο Ηράκλειο: Τρέχοντας στη μνήμη της Ροδάνθης Σπετσωτάκη 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Πιερία | Συνάντηση Π.Ο.Τ.Α.Π. με στελέχη του tour operator «Grecos» της Πολωνίας 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ