ΕΟΤ Σερβίας: Ισχυρό ενδιαφέρον από τη Βοσνία για τουρισμό στην Ελλάδα
30 Sep 2025, 12:18 | ΕΟΤ
TornosNews.gr
Εκδήλωση προβολής και προώθησης του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη Βοσνιακή τουριστική αγορά πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Σεράγεβο, προκαλώντας το ισχυρό ενδιαφέρον των Βόσνιων επισκεπτών για διακοπές στην Ελλάδα.
Την εκδήλωση οργάνωσε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 η Υπηρεσία Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. Σερβίας σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Σαράγεβο. Προσκεκλημένοι στην εκδήλωση ήταν Tour Operators, Δημοσιογράφοι του τουριστικού ρεπορτάζ της Βοσνίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Τουρισμού του Καντονιού του Σαράγεβο, εκπρόσωποι αεροδρομίων, εκπρόσωπο Τουριστικού Οργανισμού Σαράγεβο, κ.α.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε η Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Σαράγεβο, Ιωάννα Ευθυμιάδου, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πραγματοποίηση για πρώτη φορά μιας τέτοιας εκδήλωσης. Στο ίδιο πνεύμα, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ., κ. Ιάκωβος Κολλάρος σημείωσε ότι η προσπάθεια αυτή δύναται να αποτελέσει το έναυσμα για την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας των δυο κρατών.
Ακολούθως, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σερβίας, κ. Γεώργιος Κακούτης, προέβη σε παρουσίαση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Κύρια σημεία της παρουσίασής του ήταν η ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου του Ελληνικού Τουρισμού, η ανάλυση των θεματικών τουριστικών προϊόντων ανά περιφέρεια, καθώς και η παρουσίαση των κυριότερων υποδομών.
Στο γύρο των συνομιλιών με τους συμμετέχοντες τονίστηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης απευθείας σύνδεσης των δυο πρωτευουσών, ενώ διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον της Βοσνιακής τουριστικής αγοράς για τη δημιουργία πακέτων διακοπών στην Ελλάδα.
