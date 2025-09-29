Δράσεις προβολής της Θεσσαλονίκης, ύψους 600.000 ευρώ, χρηματοδοτεί ο ΕΟΤ

Πρόγραμμα δράσεων για την τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Η κατάρτιση του προγράμματος, το οποίο θα υλοποιηθεί την τριετία 2025-2027, θα γίνει σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η στήριξη και προβολή της Θεσσαλονίκης ως ιδανικού long city break προορισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΤ έχει προγραμματίσει ήδη την υλοποίηση σημαντικών πρωτοβουλιών, ο οποίες θα επεκταθούν και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σε συνέχεια των επαφών του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου, με τη διοίκηση του ομίλου TUΙ στις αρχές του καλοκαιριού, συμφωνήθηκε η συνδιαφήμιση με τον ΕΟΤ, ώστε το διαφημιστικό πρόγραμμα της εταιρίας να αυξηθεί κατά 6% το 2026 για τη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβάνοντας στις υφιστάμενες αγορές της Μ. Βρετανίας, της Γερμανίας, της Σκανδιναβίας, καθώς και νέες, όπως η Ολλανδία το Βέλγιο και η Πολωνία.

Παράλληλα, έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις με τρεις από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς ομίλους στην Ευρώπη (Easyjet, Jet2 και British Airways), τόσο για την ενίσχυση των συνδέσεων με Μ. Βρετανία, Γερμανία και Ιταλία όσο και για τη δημιουργία νέων θεματικών πακέτων, που συνδυάζουν αστικό και πολιτιστικό τουρισμό.

Ταυτόχρονα, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, διαπραγματεύεται με 7 αεροπορικές εταιρείες του εξωτερικού για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης με διεθνείς προορισμούς.

Έως το τέλος του έτους αναμένεται η στρατηγική συνεργασία για την ανάδειξη της γαστρονομικής σκηνής της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα δημιουργείται και ένα νέο βίντεο για την προώθηση του συνεδριακού τουρισμού, σε συνεργασία με την Greek Meetings Alliance και το Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού της πόλης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε:

«Σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη, σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα που θα στηρίξουν περαιτέρω την ανάκαμψη -για 3η συνεχόμενη χρονιά- της τουριστικής κίνησης στη Θεσσαλονίκη - μία ξεκάθαρη κυβερνητική προτεραιότητα. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με σημαντικούς tour operators, έλαβα τη δέσμευση από το σύνολό τους για δημιουργία πακέτων και προσθήκη πτήσεων charter από και προς στη Θεσσαλονίκη στη διετία 2026-2027. Με σχέδιο, συστράτευση δυνάμεων και συνέπεια προσπαθειών, θα έχουμε αποτελέσματα για να εδραιωθεί η Θεσσαλονίκη στη δεκάδα των πιο δημοφιλών προορισμών για city break και επαγγελματικό-επιχειρηματικό τουρισμό στην Ευρώπη, με ανάδειξη της μοναδικότητας της ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρει, με διάρκεια στο χρόνο και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες».