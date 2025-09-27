Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου
27 Sep 2025, 11:39 | ΕΟΤ
TornosNews.gr
Με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, με θέμα τον Βιώσιμο Μετασχηματισμό, ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος απευθύνει το παρακάτω μήνυμα:
«Η Ελλάδα σήμερα ενώνει τη φωνή της με την παγκόσμια κοινότητα για να τιμήσει τον τουρισμό ως δύναμη ανάπτυξης, πολιτιστικής ανταλλαγής και κοινωνικής συνοχής.
Το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, “Tourism and Sustainable Transformation” — «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός» — σηματοδοτεί την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο τουρισμού, που δεν θα περιορίζεται στη βιωσιμότητα, αλλά θα στοχεύει σε μια ουσιαστική μεταμόρφωση προς όφελος των κοινωνιών, του περιβάλλοντος και των ανθρώπων.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) δημιουργεί καθημερινά ένα νέο όραμα φιλοξενίας συνδέοντας τον επισκέπτη με την αυθεντική ελληνική εμπειρία και με την τοπική κοινωνία, την καρδιά κάθε προορισμού. Προωθούμε ένα τουριστικό μοντέλο που βασίζεται στην ποιότητα, την ισορροπία και τη συμμετοχικότητα.
Ο βιώσιμος μετασχηματισμός δεν είναι σύνθημα. Είναι πράξη. Στον ΕΟΤ επενδύουμε στην ψηφιακή καινοτομία, την εκπαίδευση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της φήμης της χώρας ως τόπου μοναδικών εμπειριών και την ανάδειξη της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού.
Η Ελλάδα είναι η χώρα της φιλοξενίας και της «ευζωίας»—με έμφαση στο μέτρο, την ισορροπία και τη γνήσια ανθρώπινη επαφή. Αυτή είναι η πεμπτουσία του brand Greece που μεταδίδει το μήνυμα ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν είναι απλά διακοπές, είναι μια βαθιά εμπειρία ζωής που αφήνει θετικό αποτύπωμα, τόσο στον επισκέπτη όσο και στις τοπικές κοινωνίες.
Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι η ιδανική στιγμή για αναστοχασμό και επαναδέσμευση, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τον τουρισμό ως μοχλό που θα οδηγήσει σε μια καλύτερη, πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη πραγματικότητα για όλους.
Χρόνια πολλά στον ελληνικό τουρισμό, σε όλους τους ανθρώπους του κλάδου, και σε κάθε επισκέπτη που κάνει την Ελλάδα μέρος του ταξιδιού της ζωής του».
διαβάστε ακόμα
- Συναντήσεις του ΓΓ ΕΟΤ στην IFTM – Top Resa 2025 | Προβολή της Θεσσαλονίκης στη γαλλική αγορά 26/09 | 13:00
- Αθλητικά events του φθινοπώρου σε Πύλο, Κρήτη και Σαρωνικό υπό την αιγίδα του ΕΟΤ 24/09 | 11:38
- Οι Κύπριοι επιλέγουν Ελλάδα για διακοπές - Press Trip Κυπρίων δημοσιογράφων στην Αίγινα 22/09 | 14:45
- Δράσεις του ΕΟΤ για τουριστική προώθηση στην Πολωνία και την Κίνα 20/09 | 10:18
- Ψήφο εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη δίνουν οι Καναδοί ταξιδιώτες 19/09 | 15:09
- ΕΟΤ: Προβολή της αυθεντικής Θάσου στη γερμανική αγορά 18/09 | 15:20
- Ο ΕΟΤ φέρνει τη Θάσο και τη Λήμνο στο διεθνές τουριστικό προσκήνιο 18/09 | 10:50
- Πρόστιμα έως 500 ευρώ για τους θεριακλήδες στον ΕΟΤ 17/09 | 08:11
- Στη Λήμνο τουριστικοί πράκτορες της Τουρκίας με συμφωνίες για περισσότερους τούρκους επισκέπτες το 2026 16/09 | 13:21
- Οι ψίθυροι της Αθήνας - Νέο βίντεο του ΕΟΤ σε συνεργασία με το MICHELIN Guide 12/09 | 11:53
δημοφιλέστερα
- 1 Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα – Το σ/ν ασύμβατο με Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 26.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Δρόμος Ελευθερίας: Η Λαμία τιμά την ιστορία μέσα από έναν ημιμαραθώνιο μνήμης και αθλητισμού 27.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα 25.09.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 4 «Τουρισμός για Όλους 2025» | Κάλεσμα στους δικαιούχους να ενεργοποιήσουν την κάρτα τους 27.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 5 Σπύρος Χαλικιόπουλος: «Στόχος η μετάβαση στον βιώσιμο τουρισμό - Στο επίκεντρο ο άνθρωπος 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Υπερτουρισμός στο Άγιο Όρος: Συμβουλές στους ενδιαφερόμενους προσκυνητές 27.09.2025 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- 7 Η Βενετία υποδέχεται τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς 27.09.2025 | ΙΣΤΟΡΙΑ
- 8 Στο κόσκινο της ΑΑΔΕ η βραχυχρόνια μίσθωση από 1ης Οκτωβρίου – Εξετάζονται περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές 25.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 9 Σάμος | Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση των καταστροφών με κορυφαίους διεθνείς επιστήμονες 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ανοιχτή επιστολή στους επισκέπτες των νησιών: Τι θα θέλατε να δείτε επισκεπτόμενοι ένα ελληνικό νησί; 26.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ