Συναντήσεις του ΓΓ ΕΟΤ στην IFTM – Top Resa 2025 | Προβολή της Θεσσαλονίκης στη γαλλική αγορά

Με διευρυμένη συμμετοχή και ένα εντυπωσιακό περίπτερο, ο ΕΟΤ συμμετείχε και φέτος (23-25 Σεπτεμβρίου 2025) στην έκθεση IFTM – Top Resa 2025 στο Παρίσι.

Την έκθεση επισκέφτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ., Ανδρέας Φιορεντίνος, και είχε σειρά συναντήσεων και εποικοδομητικών συνεργασιών με εκπροσώπους εξειδικευμένων Tour Operators στους οποίους παρουσίασε τα επιτεύγματα του ελληνικού τουρισμού, τα νέα τουριστικά προϊόντα αλλά και τις προτεραιότητες του Οργανισμού για την ανάδειξη μείζονος σημασίας προορισμούς, όπως είναι η Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φιορεντίνος, συνοδεία της Δ/ντριας του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Γαλλίας Έμυς Αναγνωστοπούλου, συνάντησε ανώτατα στελέχη των specialists Tour Operators NG Travel, Vacances Héliades, Last Minute και Ηavas Voyages, αλλά και του σημαντικότερου OTA τουρισμού πολυτελείας Voyage Privé, προβαίνοντας σε μία μέχρι στιγμής αποτίμηση της φετινής περιόδου και των προγραμμάτων συνδιαφήμισης που υλοποιούνται μαζί τους στη γαλλική αγορά μέχρι και τον Οκτώβριο 2025. Επίσης ανέλυσε τις προτεραιότητες της στρατηγικής ΕΟΤ 2026 -2027 και τους άξονες συνεργασίας για τη νέα χρονιά, με στόχο την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών ροών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γ.Γ. του Ε.Ο.Τ. υπογράμμισε στους συνομιλητές του ότι αποτελεί μείζονος σημασίας προτεραιότητα για τον ΕΟΤ η εδραίωση στην γαλλική αγορά, της Θεσσαλονίκης ως ιδανικού long city break προορισμού και έλαβε δεσμεύσεις από το σύνολο των Τ.Ο.s για δημιουργία πακέτων και προσθήκη πτήσεων charter από Παρίσι, Νάντη και Λυών προς στη Θεσσαλονίκη στη διετία 2026-2027.

Ο κ.Φιορεντίνος εξήρε το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Γαλλίας με την Τransavia και την επιτυχία επέκτασης του πτητικού προγράμματος του γαλλικού αερομεταφορέα, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές αεροπορικής πρόσβασης και σε άλλους προορισμούς της χώρας ,που προσφέρονται για τουρισμό εμπειριών και ευεξίας, όπως είναι τα μονοπάτια της Πελοποννήσου, ενώ διερευνήθηκαν τρόποι συνεργασίας για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο με επερχόμενα προγράμματα συνδιαφήμισης, όσο και με ταξίδια εξοικείωσης για πράκτορες και δημοσιογράφους.

Ο κ. Φιορεντίνος παραχώρησε συνέντευξη στο πανευρωπαϊκό έγκριτο ειδησεογραφικό κανάλι Euronews, καθώς και στο κορυφαίο τηλεοπτικό κανάλι της Μέσης Ανατολής, Dubai TV, στο οποίο υπογράμμισε τη σημασία που έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη χώρα μας, αλλά και την υποστήριξη από τον Ε.Ο.Τ. της απευθείας πτήσης της Emirates Airlines Ντουμπάι-Αθήνα, που λειτουργεί ως hub για την Ασία και την Αυστραλία.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. συναντήθηκε με τους συνεκθέτες του ΕΟΤ στην IFTM Top Resa, μεταξύ των οποίων οι Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, της Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και με εκπροσώπους πολλών Δήμων και νησιών για την περαιτέρω εδραίωση των ελληνικών προορισμών στη γαλλική αγορά.

Η Γαλλία είναι για τη χώρα μας, η τέταρτη σημαντικότερη τουριστική αγορά παγκοσμίως σε τουριστικές ροές και κινείται με αυξητικές τάσεις για το 2025, ως προς τις τουριστικές εισπράξεις. Αυτό προκύπτει από εκτιμήσεις των Γάλλων τουριστικών πρακτόρων, αλλά και τα στοιχεία της ΤτΕ, με τα μηνύματα να είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και για το 2026.