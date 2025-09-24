Αθλητικά events του φθινοπώρου σε Πύλο, Κρήτη και Σαρωνικό υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

Διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις αγώνων δρόμου, ελεύθερης κατάδυσης από μεγάλο ύψος, μίνι ποδοσφαίρου και ιστιοπλοϊκού αγώνα με σκάφη catamarans διεξάγονται τις προσεχείς εβδομάδες στην Πύλο, τον Άγιο Νικόλαο, το Ρέθυμνο και τον Σαρωνικό κόλπο, υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Συγκεκριμένα:

• Το προσεχές Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται στην Πύλο τα «Τσικλητήρεια 2025», στη μνήμη του σπουδαίου αθλητή και ολυμπιονίκη (το 1908 και το 1912), Κωστή Τσικλητήρα, που καταγόταν από την μεσσηνιακή κωμόπολη. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 1.500 μ., 5 χλμ. και 10 χλμ., αγώνα επίδειξης άλματος εις μήκος άνευ φοράς, άθλημα στο οποίο διακρίθηκε ο Τσικλητήρας, δράσεις για παιδιά και οικογένειες και πολιτιστικά δρώμενα με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων. Στόχος των διοργανωτών είναι η ανάδειξη της ζωής και της δράσης του Τσικλητήρα, η προώθηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, αλλά και η εντατικότερη προβολή της αθλητικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

• Το ίδιο Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στη λίμνη Βουλισμένη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη το «Cliff Diving Agios Nikolaos». Κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο θα εκτελέσουν θεαματικά άλματα στο νερό από μεγάλο ύψος, χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, μετατρέποντας το λιμάνι σε σκηνικό μοναδικής έντασης και ομορφιάς. Πρόκειται για μια εμπειρία που συνδυάζει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, φέρνοντας κοντά επισκέπτες, κατοίκους και φίλους της περιπέτειας. Το «Cliff Diving Agios Nikolaos» ξεκινά την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, γι’ αυτό στο παράλληλο πρόγραμμά του εντάσσονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως παραδοσιακοί χοροί, φεστιβάλ γαστρονομίας, dj party κ.ά.

• Από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου και πάλι στην Κρήτη, αλλά αυτή τη φορά στο γήπεδο της Σοχώρας του Ρεθύμνου, θα πραγματοποιηθεί το TUI Socca Champions League, το μεγαλύτερο παγκόσμιο διασυλλογικό πρωτάθλημα μίνι ποδοσφαίρου 6Χ6 και 8Χ8. Το πρωτάθλημα διοργανώνεται από τη διεθνή ομοσπονδία του αθλήματος ((International SOCCA Federation) και τοπικούς φορείς και φέτος αναμένεται να λάβουν μέρος περισσότερες από 100 ομάδες από 40 χώρες από όλες τις ηπείρους. Στις 21 και 22 Οκτωβρίου, στον ίδιο χώρο θα φιλοξενηθεί και το TUI Socca Aegean Cup, με τη συμμετοχή τεσσάρων εθνικών ομάδων ανδρών και ισάριθμων εθνικών ομάδων γυναικών, δίνοντας συνέχεια στη γιορτή του αθλήματος. Το TUI Socca Champions League, που έχει ανατεθεί στο Ρέθυμνο για μια τριετία (2024-2026), έχει ήδη αναδείξει την πόλη σε διεθνή αθλητικό και τουριστικό προορισμό, συνδυάζοντας το πάθος του mini ποδοσφαίρου με τη φιλοξενία και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης.

• Εξάλλου, στις 25 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει από τη Μαρίνα Αλίμου ο 15ος ιστιοπλοϊκός αγώνας Catamarans Cup International Regatta, μια ιδιαίτερα επιτυχημένη και με σημαντική διεθνή απήχηση διοργάνωση, που συνδυάζει την απόλαυση της ιστιοπλοΐας με μία χαλαρωτική εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα. Ο αγώνας προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες ιστιοπλόους οποιουδήποτε επιπέδου ικανότητας από την Ελλάδα και δεκάδες άλλες χώρες, που παράλληλα με την αγωνιστικό πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν δημοφιλή ελληνικά νησιά και παράκτιους προορισμούς. Στη φετινή διοργάνωση, οι συμμετέχοντες θα πλεύσουν προς τον Πόρο και στη συνέχεια στο Πόρτο Χέλι, στο Παράλιο Άστρος και στο Ναύπλιο, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές. Κατόπιν θα επιστρέψουν στη Μαρίνα Αλίμου για την ολοκλήρωση της εκδήλωσης την 1η Νοεμβρίου.