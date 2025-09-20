Δράσεις του ΕΟΤ για τουριστική προώθηση στην Πολωνία και την Κίνα
20 Sep 2025, 10:18 | ΕΟΤ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έχει δρομολογήσει δράσεις για την τουριστική προώθηση της Ελλάδα στη δυναμική αγορά της Πολωνίας και στην ανερχόμενη αγορά της Κίνας.
Ειδικότερα, ο ΕΟΤ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενήσει το ετήσιο φόρουμ (PIT (World Para Challenger Wladyslawowo 2025), του μεγαλύτερου συλλογικού τουριστικού φορέα της Πολωνίας, δηλαδή του Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού.
Το εν λόγω φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα από 28 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου.
Η επιλογή της πόλης ως τόπου διεξαγωγής της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του Γραφείου Εξωτερικού του ΕΟΤ στην Πολωνία, με σκοπό την προβολή και ανάδειξη των επιμέρους προορισμών της Βόρειας Ελλάδας, και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, ως σημαντικού τουριστικού προορισμού.
Εξάλλου ο ΕΟΤ θα συμμετέχει στην εκδήλωση του HH-Travel (Ctrip) η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στη Σαγκάη. Η εκδήλωση-παρουσίαση της HHtravel-Ctrip, πολυτελής επωνυμία του Trip.com Group (Ctrip), αφορά στην παρουσίαση του νέου flagship προϊόντος “Private Jet Around the World 2026–2027”. Το προϊόν αυτό προβάλλεται ως η πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση αυτού του είδους στην κινεζόφωνη αγορά και περιλαμβάνει την Ελλάδα ως έναν από τους επιλεγμένους προορισμούς.
Το νέο «flagship» ταξιδιωτικό πακέτο της HHtravel είναι καινοτόμο και σχεδιασμένο για ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος που αναζητούν άνεση, ιδιωτικότητα και μοναδικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον ΕΟΤ η παρουσία της Ελλάδας σε αυτό το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο πολυτελών προορισμών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει την προβολή της χώρας μας στην κινεζική αγορά και συμβάλλει στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών. Η συμμετοχή στην εκδήλωση θα δώσει την ευκαιρία να στηριχθεί ενεργά αυτή η συνεργασία, να ενισχυθεί η προβολή της Ελλάδας και να αναπτυχθούν άμεσες σχέσεις με κορυφαίους παράγοντες και πρακτορεία στον τομέα των πολυτελών ταξιδιών στην Κίνα. Στην σχετική εκδήλωση θα συμμετάσχει ο κ. Παύλος Μούρμας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξωτερικού ΕΟΤ Κίνας.
