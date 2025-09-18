ΕΟΤ: Προβολή της αυθεντικής Θάσου στη γερμανική αγορά
18 Sep 2025, 15:20 | ΕΟΤ
TornosNews.gr
Η Θάσος της ιστορίας, του πολιτισμού, των εξαιρετικών παραλιών, της υψηλής γαστρονομίας, των άρτιων ξενοδοχειακών υποδομών, αλλά και του τουρισμού περιπέτειας, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιογραφικού ταξιδίου (press trip) που υλοποίησε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.
Στο press trip συμμετείχαν o δημοσιογράφος στο travel portal Μortimer Reisemagazin (https://www.mortimer-reisemagazin.de), Karl-Heinz Goedeckemeyer, και ο δημοσιογράφος και φωτογράφος των τουριστικών μέσων Touristikzeitung (https://www.touristikzeitung.com) και tusiasm.com (https://www.tusiasm.com), Werner Menzel.
Κατά την παραμονή τους στο νησί του βορείου Αιγαίου, οι δύο Γερμανοί δημοσιογράφοι, συνοδευόμενοι από την προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη, ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαίο Θέατρο, την Αρχαία Αγορά, το Θασίτικο Παραδοσιακό Σπίτι (Καλογερικό) στο παλιό λιμάνι του Λιμένα Θάσου και στο Μουσείο Τέχνης Πολύγνωτου Βαγή στον οικισμό Ποταμιά, ενώ επισκέφθηκαν, ακόμα, τοπικό μελισσοκομείο, το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού και το παραδοσιακό χωριό Παναγία με την επιβλητική εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Τέλος, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική φυσιολατρική εμπειρία, εξερευνώντας με jeep παραδοσιακούς ορεινούς οικισμούς και τοποθεσίες φυσικού κάλλους του νησιού, όπως μεταξύ άλλων το χωριό Θεολόγος, το ιστορικό Κάστρο και τη λίμνη Μαριών.
Το press trip στη Θάσο, που σύμφωνα με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών έχει δεχτεί φέτος ήδη πάνω από 1 εκατ. επισκέπτες, πραγματοποιήθηκε με την αρωγή της αντιπροέδρου του Οργανισμού Τουρισμού Θάσου, Λαμπρινής Φωκά, της ειδικής συμβούλου τουρισμού του Δήμου Θάσου, Παναγιώτας Μοσχοπουλίδου, και του προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, Μαργαρίτη Μπαμπατζίκου.
