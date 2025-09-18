Ο ΕΟΤ φέρνει τη Θάσο και τη Λήμνο στο διεθνές τουριστικό προσκήνιο

Δύο πρωτοβουλίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) έφεραν στο επίκεντρο τη Θάσο και τη Λήμνο, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Η Θάσος υποδέχτηκε από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 διεθνείς δημοσιογράφους σε press trip που διοργανώθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θάσου. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν από κοντά τα γαλαζοπράσινα νερά, την πλούσια ιστορία, τη γαστρονομία και τις δραστηριότητες υπαίθρου του νησιού. Η Θάσος, μάλιστα, έχει ήδη καταγράψει αύξηση άνω του 12% στις αφίξεις για το 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στο διεθνές τουριστικό κοινό.

Η Λήμνος φιλοξένησε από τις 6 έως τις 9 Σεπτεμβρίου Τούρκους επαγγελματίες του τουρισμού, μέσω fam trip που υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Λήμνου, την Ένωση Ξενοδόχων Λήμνου και τον Σύνδεσμο Τουρκικών Τουριστικών Πρακτόρων (TURSAB). Η αποστολή είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει τη φιλοξενία, τα ανεξερεύνητα τοπία και τις τουριστικές υποδομές του νησιού, με στόχο την ένταξή του σε πακέτα διακοπών που θα προωθηθούν στην τουρκική αγορά.

Και οι δύο δράσεις εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΟΤ για την ανάδειξη των νησιών του Βορείου Αιγαίου ως αναδυόμενων προορισμών, ικανοί να προσφέρουν πολύπλευρες ταξιδιωτικές εμπειρίες — από την πολιτιστική κληρονομιά έως τις υπαίθριες δραστηριότητες.