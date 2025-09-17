Πρόστιμα έως 500 ευρώ για τους θεριακλήδες στον ΕΟΤ
17 Sep 2025, 08:11 | ΕΟΤ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο ΕΟΤ κατήρτισε σχέδιο για την αποτροπή του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις του (Κεντρική Υπηρεσία και Κεντρική Αποθήκη και Γραφείων Πληροφοριών).
Το Σχέδιο έχει ως εξής:
-Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
-Σήμανση για την απαγόρευση του καπνίσματος σε εμφανή σημεία της Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις,
-Λήψη μέτρων αποτροπής καπνίσματος στις εγκαταστάσεις του ΕΟΤ (ενδεικτικά απομάκρυνση σταχτοδοχείων, αναπτήρων, ανάρτηση ανακοινώσεων),
-Ενημέρωση του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στον ΕΟΤ για τη σχετική νομοθεσία περί απαγόρευσης του καπνίσματος και της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις, για το σχέδιο ελέγχου καπνίσματος, τον τρόπο καταγγελίας και τον κατάλογο προστίμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στα νέα προϊόντα καπνού και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, αυτά εξομοιώνονται με τα προϊόντα καπνού, ως προς τη χρήση τους,
-Επίβλεψη των εγκαταστάσεων για την τήρηση των διατάξεων του αντικαπνιστικού νόμου,
-Κλήση αρμοδίων Οργάνων Ελέγχου σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας,
-Συνεργασία υπευθύνων με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου και γνωστοποίηση στοιχείων που τυχόν ζητηθούν
Επίσης, ορίζονται υπεύθυνοι για την εφαρμογή του σχεδίου για την αποτροπή του καπνίσματος, ως εξής:
1. Προϊστάμενοι μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης /Τμήματος/ Γραφείου, ως υπεύθυνοι για το χώρο των υποκείμενων μονάδων τους,
2. Για τους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι αποτελούν χώρους ευθύνης δύο ή περισσοτέρων προϊσταμένων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων), υπάρχει συνυπευθυνότητα αυτών, όσον αφορά στην εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος, ο Υπεύθυνος πρέπει να μεριμνά στον χώρο ευθύνης του για τα ακόλουθα:
-να ανταποκρίνεται σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης και να πραγματοποιεί συστάσεις στους παραβάτες,
-να προβαίνει σε κλήση των αρμοδίων Οργάνων Ελέγχου σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης,
-να συνεργάζεται με τα αρμόδια Όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου.
-να προβαίνει σε τακτικούς (μηνιαία βάση) και σε έκτακτους ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας (διατήρηση απαγορευτικών σημάτων, απουσία σταχτοδοχείων, κ.λ.π.) και να αποτυπώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε ένα βιβλίο καταγραφής διαπιστώσεων στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου και η διαπίστωση ή μη παραβάσεων.
Επίσης, ο Υπεύθυνος στον χώρο ευθύνης του μπορεί να οργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες με σκοπό την ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων και να διανείμει ενημερωτικό υλικό ή φυλλάδια που εξηγούν τις επιπτώσεις του καπνίσματος στον χώρο της εργασίας.
Τα Όργανα Ελέγχου επιβάλλουν, πρόστιμα στους υπεύθυνους του ΕΟΤ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα για παραβάσεις όπως οι ακόλουθες:
-Μη κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμός υπευθύνων,
-Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων),
-Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης,
-Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου,
- Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.
Για τους εσωτερικούς χώρους εργασίας το πρόστιμο για τον καπνιστή είναι 100 ευρώ και για τον υπεύθυνο διαχείρισης - προϊστάμενο 500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση επανάληψης των ανωτέρω παραβάσεων - υποτροπής διπλασιάζεται το ανωτέρω επιβληθέν πρόστιμο.
