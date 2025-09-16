Στη Λήμνο τουριστικοί πράκτορες της Τουρκίας με συμφωνίες για περισσότερους τούρκους επισκέπτες το 2026

Με την υπόσχεση ότι η Λήμνος «θα δει πλέον περισσότερους τούρκους επισκέπτες», αναχώρησε από το νησί η τουρκική αποστολή , που συμμετείχε σε ταξίδι εξοικείωσης / fam trip, το οποίο διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Λήμνου, την Ένωση Ξενοδόχων στη Λήμνο και το Σύνδεσμο Τούρκων Τουριστικών Πρακτόρων TURSAB.

Η οκταμελής αποστολή επισκέφτηκε τη Λήμνο από 06 έως 09/09/2025 στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας EOT για την προβολή ελληνικών προορισμών, που ικανοποιούν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση της τουρκικής τουριστικής αγοράς για νέες και αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Στόχος της δράσης ήταν η ξενάγηση των επαγγελματιών της τουρκικής τουριστικής αγοράς στο νησί της Λήμνου, τις τουριστικές του υποδομές και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει, με σκοπό την ένταξή του σε πακέτα διακοπών που θα απευθύνονται στο τουρκικό κοινό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν:

Την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης Πολιόχνη και τον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας , όπου καταμαρτυρείται η μακραίωνη ιστορία του νησιού.

Παραδοσιακούς οικισμούς όπως η Μύρινα, με το ενετικό κάστρο, τα γραφικά σοκάκια το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παιχνιδιού.

Οινοποιεία και παραγωγικές μονάδες τοπικών προϊόντων, γνωρίζοντας από κοντά την πλούσια γαστρονομική παράδοση.

Παρθένα τοπία, παραλίες και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που αναδεικνύουν τον οικοτουριστικό χαρακτήρα της Λήμνου.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς τουρισμού και επαγγελματίες του νησιού, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασιών που θα ενισχύσουν τις τουριστικές ροές από την Τουρκία.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η Β2Β συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους τοπικούς επαγγελματίες τουρισμού στο VAROS Village Hotel από την οποία προέκυψαν ήδη θετικά αποτελέσματα και συνεργασίες, με συμφωνίες που αφορούν την τουριστική περίοδο του 2026.

Η Λήμνος ως ανερχόμενος προορισμός που διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις (φυσική κάλλος, ιστορία, παράδοση και φιλοξενία), προσελκύσει όλο και περισσότερους Τούρκους επισκέπτες μετά και την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος visa at the gate για Τούρκους πολίτες.

Στην αποστολή συμμετείχε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης της TURSAB με έδρα την Αδριανούπολη κ. EGEMEN AYDIN, ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουρκικών Τουριστικών Πρακτόρων TTID κ. YILDIRIM ORHAN ÇEBİ και η social media influencer ÖYKÜ YALÇIN.

Ο Έπαρχος της Π.Ε Λήμνου Απόστολος Κουτσογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δημήτρης Μπουλώτης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Κωνσταντάκης Νομικός στάθηκαν αρωγοί σε όλες τις δραστηριότητες, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στο πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουρκικών Τουριστικών Πρακτόρων TTID, κ. YILDIRIM ORHAN ÇEBİ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άψογη οργάνωση, τη θερμή φιλοξενία και τα θετικά αποτελέσματα του ταξιδιού, τονίζοντας ότι «η Λήμνος θα δει πλέον περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία».