Οι ψίθυροι της Αθήνας - Νέο βίντεο του ΕΟΤ σε συνεργασία με το MICHELIN Guide
12 Sep 2025, 11:53 | ΕΟΤ
"Έχετε δει την Αθήνα. Τώρα ακούστε την". Με αυτό το μήνυμα λανσάρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νέο βίντεο που υλοποιήθηκε για την προβολή της Αθήνας από τον ΕΟΤ και τον The MICHELIN Guide.
Το βίντεο έχει τίτλο "Whisper of Athens" και αποτελεί ένα ASMR ταξίδι μέσα από τους πραγματικούς ήχους της πόλης με τον The MICHELIN Guide.
Από τα εστιατόρια με αστέρι MICHELIN μέχρι τις γωνιές του δρόμου, τα ξενοδοχεία και τα κρυμμένα καφέ, το βίντεο αποτυπώνει τις εικόνες και τους αυθεντικούς ήχους από μια βόλτα σε όλη την πόλη.
Δείτε το...
