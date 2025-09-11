Γαλλικά αφιερώματα αποθεώνουν τη Θεσσαλονίκη

Με εγκωμιαστικά σχόλια όπως: «Μια πόλη αντιθέσεων και γεύσεων…σας προσκαλεί να ζήσετε την τέχνη της επιβράδυνσης και της απόλαυσης (χαλαρά) challara», η 3η δημοφιλέστερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα της χώρας Yonder.fr προβάλλει τη Θεσσαλονίκη στην Γαλλία, με δύο ταξιδιωτικούς οδηγούς για τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης, τις γευστικές εμπειρίες και τις κοντινές αποδράσεις.

Το εξαιρετικό αφιέρωμα για τη «δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας», που «γοητεύει τόσο για τη σύγχρονη ενέργειά της όσο και τη βυζαντινή της κληρονομιά», είναι προϊόν ταξιδίου εξοικείωσης/press trip που διοργάνωσε το Γραφείο ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας με την πολύτιμη συνδρομή του Τουριστικού Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τα ρεπορτάζ της ταξιδιωτικής συντάκτριας Celine Durr-Dassonville, η οποία ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ 2-13 Ιουλίου 2025, για το εξειδικευμένο σε ταξίδια πολυτελείας και lifestyle, δημοφιλές διαδικτυακό περιοδικό YONDER με σκοπό τη συλλογή υλικού για τη συγγραφή ενός ταξιδιωτικού οδηγού για τουρισμό πολυτελείας και μοναδικών εμπειριών στη Θεσσαλονίκη, αλλά και κοντινών αποδράσεων στη Βεργίνα, την Πέλλα, τις ιαματικές πηγές του Πόζαρ, τη Χαλκιδική και τα Μετέωρα.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη ως έναν ιδανικό προορισμό για το γαλλικό κοινό, καλύπτοντας την ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά της πόλεως, τη σύγχρονη τέχνη, την ευεξία, τη γαστρονομία, τα εστιατόρια αλλά και την τέχνη του ευζην (art de vivre).

Η συντάκτρια αποθεώνει την ευρηματική, κοσμοπολίτικη γαστρονομική σκηνή της πόλης, την οποία μπορεί κάποιος να ανακαλύψει κάνοντας μια βόλτα στα πολλά ντελικατέσεν και δοκιμάζοντας προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας.

Ομοίως, την αναδεικνύει ως ένα «εξαιρετικό σημείο εκκίνησης» για εξερεύνηση στη Μακεδονία και τα περίχωρά της. «Λιγότερο από μία ώρα οδικώς βρίσκεται η Βεργίνα, ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος όπου ανακαλύφθηκε ο τάφος του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που τώρα εκτίθεται σε ένα ισχυρό υπόγειο μουσείο. Ακόμα πιο κοντά, η Πέλλα, η γενέτειρα του Αλεξάνδρου, αποκαλύπτει υπέροχα ψηφιδωτά και τα ερείπια του παλατιού του. Μπορείτε επίσης να πάτε στις ιαματικές πηγές του Πόζαρ, να βουτήξετε στα γαλαζοπράσινα νερά της Χαλκιδικής, γενέτειρα του Αριστοτέλη, αλλά και στα μυθικά τοπία του Δίου και του Ολύμπου, πατρίδα των θεών».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι κοντινοί προορισμοί που εντυπωσιάζουν είναι το Άγιο Όρος «ένα από τα πιο ιερά και μυστηριώδη μέρη στον κόσμο» και τα Μετέωρα «ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Ελλάδας. Αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ως σκηνικό για τον Τζέιμς Μποντ στην ταινία «For Your Eyes Only»: ένα ορυκτό σύμπαν από κάθετες βραχώδεις κορυφές, στην κορυφή των βυζαντινών μοναστηριών που μοιάζουν να επιπλέουν μεταξύ ουρανού και γης».

Το ρεπορτάζ που απαντάει στο ερώτημα τι να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη σε 72 ώρες: https://www.yonder.fr/destinations/72-heures-a/que-voir-que-faire-thessalonique-grece

Το αφιέρωμα με τα καλύτερα και ωραιότερα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης: https://www.yonder.fr/les-tops/hotels/meilleurs-plus-beaux-hotels-thessalonique

Η ταξιδιωτική ιστοσελίδα Yonder.fr -σύμφωνα με τη Google (SEO)- είναι η 3η μεγαλύτερη και δημοφιλέστερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα, μετά τη Michelin (Οδηγός Michelin) και τη Le Figaro (Le Figaro Voyages). Η επισκεψιμότητα της σύμφωνα είναι 15 έως 100 φορές πιο σημαντική από οποιοδήποτε άλλη ιστοσελιδα «ταξιδιών» μεγάλων γαλλικών Μέσων και αριθμεί 6 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες με περισσότερους από 120.000 ακόλουθους σε Instagram, Facebook, Tiktok. To αναγνωστικό κοινό της είναι 57% γυναίκες (25-44 ετών) και 43% άνδρες (35-54 ετών), υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, με το 66% αυτών να ξοδεύει ταξιδεύοντας τρεις φορές περισσότερα χρήματα από τη μέση γαλλική οικογένεια. Το 60% των αναγνωστών ζει στο Παρίσι.