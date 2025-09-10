Άνοιγμα της Πιερίας στη τουριστική αγορά της Δανίας

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.), στο πλαίσιο των ενεργειών του για την προώθηση του προορισμού, φιλοξένησε το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου ομάδα Δανών τουριστικών πρακτόρων της εταιρίας «FDM Travel».

Η φιλοξενία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Τουριστικούς Οργανισμούς Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης και με το Γραφείο του Ε.Ο.Τ. στη Σκανδιναβία και τη Διευθύντριά του κα Ευτυχία-Χριστίνα Αϊβαλιώτη, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση της δράσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι πράκτορες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Πιερίας. Επισκέφθηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, το Αρχαιολογικό Πάρκο και μουσείο Δίου, το Κάστρο Πλαταμώνα, την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, την Αρχαία Πύδνα, παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ ξεναγήθηκαν σε τοπικές υποδομές φιλοξενίας και εστίασης.

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, παρατέθηκε δείπνο εργασίας, στο οποίο συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου κ. Βαγγέλης Γερολιόλιος, ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού κ. Χρήστος Κομπατσιάρης, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού κα Μαρία Ναβροζίδου καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ο.Τ.Α.Π. κ.κ. Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης, Οδυσσέας Μανωλόπουλος, Στέλιος Ούζας, Άρης Νίκας, Δημήτρης Τοπαλίδης και ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Πιερίας στον Π.Ο.Τ.Α.Π. κ. Στράτος Χαλκίδης.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου συζητήθηκαν με τους Δανούς πράκτορες θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη και τις δυνατότητες συνεργασίας με την Πιερία.

Τον συνολικό συντονισμό της δράσης είχε ο Διευθυντής του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) κ. Βασίλης Δήμου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου δήλωσε σχετικά: «Η φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων από τη Δανία αποτελεί ένα ιδανικό ξεκίνημα για το άνοιγμα της Πιερίας σε μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική αγορά. Με συστηματικές και στοχευμένες ενέργειες προβάλλουμε τη μοναδικότητα του τόπου μας, ενισχύουμε την εξωστρέφεια και δημιουργούμε γόνιμο έδαφος για συνεργασίες που θα αποδώσουν καρπούς στο μέλλον».

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, τον «Olympus Marathon», το ξενοδοχείο «Μediterranean Village Hotel and Spa» στην Παραλία Κατερίνης, το ξενοδοχείο «EVILION SEA & SUN» στους Νέους Πόρους, το «Κτήμα Κούρτη» στη Ράχη Πιερίας καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης.