Α. Φιορεντίνος: Στόχος να μπει η Θεσσαλονίκη στους 10 κορυφαίους Ευρωπαϊκούς city break & MICE προορισμούς

Στις δράσεις του ΕΟΤ για την προώθηση και προβολή της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού προορισμού αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, με αφορμή την επίσκεψή του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, ο κ. Ανδρέας Φιορεντίνος ανέφερε: «Είμαστε προφανώς ικανοποιημένοι από την αύξηση της τουριστικής κίνησης στη Θεσσαλονίκη για 3η συνεχόμενη χρονιά. Τα καλά αποτελέσματα βεβαίως δεν έρχονται τυχαία. Η ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στη Θεσσαλονίκη ήταν ξεκάθαρη κυβερνητική προτεραιότητα και δεν ήρθε αυτόματα ούτε αυτονόητα. Αποτελεί προϊόν συστηματικών προσπαθειών θεσμικών, τοπικών και ιδιωτικών φορέων, για να αναδειχθεί η δυναμική της πόλης ως αυτόνομου προορισμού. Ο ΕΟΤ έχει επενδύσει ουσιαστικά στην προβολή της Θεσσαλονίκης, ενεργοποιώντας όλο το δίκτυο των συνεργατών του στις βασικές αγορές – τροφοδότες για τον προορισμό.

Το σχέδιο δράσης που υλοποιούμε για τον τουρισμό στη Θεσσαλονίκη στηρίζεται στη βαθιά τεχνογνωσία του ΕΟΤ, τόσο στην προώθηση του brand Ελλάδα και των ελληνικών προορισμών όσο και στη δομή των καναλιών διανομής του τουριστικού προϊόντος στις χώρες – στόχους. Συνεκτιμώντας τις διεθνείς τάσεις, με κυρίαρχη την επιθυμία των ταξιδιωτών να επισκεφθούν νέους αναδυόμενους προορισμούς, έχουμε δομήσει το σχέδιό μας σε τρεις βασικούς άξονες: α. την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του προορισμού, β. τον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και γ. την υποστήριξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας - διείσδυση σε νέες αγορές. Τελικός μας στόχος είναι να εδραιωθεί η Θεσσαλονίκη στη δεκάδα των πιο δημοφιλών προορισμών για city break και MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) τουρισμό στην Ευρώπη, να αναδειχθεί η μοναδικότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρει και να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη του προορισμού και την προσέλκυση ταξιδιωτών από long haul αγορές εισερχόμενου τουρισμού».

Αναγνωρισιμότητα - Thessaloniki Brand Awareness

Ειδικότερα, όσον αφορά την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ ανέφερε τα εξής: «Στον άξονα της αναγνωρισιμότητας, χτίζουμε πάνω στα αποτελέσματα της επιτυχημένης καμπάνιας Greekend που λάνσαρε ο ΕΟΤ το 2022 και συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε την πόλη μέσα από στοχευμένα press και fam trips.

Παράλληλα επενδύουμε σε όλα τα σχήματα εξωστρέφειας της πόλης, με κυριότερο τη Σύμπραξη Ιδιωτικού - Δημοσίου Τομέα για την προώθηση της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης ως σημείο εισόδου στον ευρύτερο προορισμό.»

Εμπλουτισμός προϊοντικού χαρτοφυλακίου

Για τον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, ο κ. Φιορεντίνος τόνισε τα εξής: «Η Θεσσαλονίκη διαθέτει το υπόβαθρο για να αναπτυχθεί ένα πλούσιο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, ικανό για να στηρίξει τουρισμό στην πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σημαντικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης αποτελεί ο υψηλός δείκτης ικανοποίησης των επισκεπτών από την συνολική ταξιδιωτική τους εμπειρία, καθώς και η αναβαθμισμένη προσφορά σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Αξιοποιώντας τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις νέες, σύγχρονες υποδομές ως συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού, ο ΕΟΤ θα ανακοινώσει εντός του 2025 στρατηγική συνεργασία για την ανάδειξη της γαστρονομικής σκηνής της Θεσσαλονίκης και ένα νέο βίντεο για την προώθηση του συνεδριακού τουρισμού σε συνεργασία με την Greek Meetings Alliance και το Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού της πόλης».

Υποστήριξη αεροπορικής συνδεσιμότητας - Νέες αγορές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Φιορεντίνος στις ενέργειες υποστήριξης της αεροπορικής συνδεσιμότητας, την ενίσχυση των βασικών αγορών και το άνοιγμα νέων αγορών για τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε τα εξής: «Η αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης με επιλεγμένες αγορές και στόχο την προσέλκυση ταξιδιωτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΕΟΤ.

Ήδη ανακοινώσαμε την επέκταση του πτητικού έργου της Transavia France στη Θεσσαλονίκη, ως αποτέλεσμα των επαφών μας στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ σε συνέχεια της παρουσίασης των δυνατοτήτων της Θεσσαλονίκης στη διοίκηση του ομίλου TUI τον Μάιο 2025, έχει συμφωνηθεί μέσω προγράμματος συνδιαφήμισης με τον ΕΟΤ η αύξηση του έργου της εταιρείας το 2026 στη Θεσσαλονίκη κατά 6% σε επίπεδο ομίλου, που περιλαμβάνει τις υφιστάμενες αγορές της Μ. Βρετανίας, της Γερμανίας, της Σκανδιναβίας και νέες προσθήκες, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Πολωνία. Παράλληλα, ο ΕΟΤ έχει προχωρημένες συζητήσεις για συμφωνίες συνδιαφήμισης με 3 από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς ομίλους στην Ευρώπη (Easyjet, Jet2 και British Airways), τόσο για την ενίσχυση των συνδέσεων με Μ. Βρετανία, Γερμανία και Ιταλία όσο και για τη δημιουργία νέων θεματικών πακέτων που συνδυάζουν αστικό και πολιτιστικό τουρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε χαράξει έναν πολύ συγκεκριμένο οδικό χάρτη, με μετρήσιμους στόχους, και αποτελέσματα για την ενίσχυση του μεριδίου της Θεσσαλονίκης στις βασικές αγορές όπως η Γερμανία, η Μ. Βρετανία, η Ιταλία και η Πολωνία αλλά και η περαιτέρω διείσδυση σε αγορές όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Τσεχία, το Ισραήλ και η Τουρκία.

Επιπλέον, ο ΕΟΤ έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση για την προσέλκυση απευθείας πτήσεων από σημαντικές long haul αγορές, όπως οι ΗΠΑ, καθώς υπάρχει ζήτηση και κοινό στα ξενοδοχεία της πόλης. Προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται σχέδιο, συστράτευση δυνάμεων και συνέπεια προσπαθειών, προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα που θα διαρκέσουν στον χρόνο. Αντίστοιχη θα είναι και η προσέγγισή μας και άλλες νέες αγορές αυξανόμενης δυναμικής προς τη χώρα μας, όπως είναι η Ινδία, Αυστραλία, Ιαπωνία, ν. Κορέα , Λατινική Αμερική.