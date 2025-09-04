Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

Συναυλίες κλασικής μουσικής και τζαζ στη Ρόδο, συνέδριο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την αναπηρία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, συναυλία ενός κορυφαίου εκπροσώπου της παγκόσμιας electro-dance μουσικής σκηνής και διεθνής εικαστική έκθεση στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Πρόκειται για υψηλού επιπέδου πολιτιστικές εκδηλώσεις, που επιπλέον αναδεικνύουν το εξωστρεφές πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού και την ποικιλομορφία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ενώ, ταυτόχρονα, συμβάλλουν στην προσέλκυση στη χώρα μας ξένων επισκεπτών με αυξημένο ενδιαφέρον για τον πολιτιστικό τουρισμό

Ειδικότερα:

Από αύριο 5 έως τις 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΕΟΤ το 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, που θα φιλοξενηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών στην Παλιά Πόλη, αλλά και στο Καστελόριζο στο πλαίσιο της επετείου για την απελευθέρωση του νησιού. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες κλασσικής μουσικής και τζαζ και εκδήλωση-αφιέρωμα στον κορυφαίο κινηματογραφικό συνθέτη, Ένιο Μορικόνε, που θα συνοδευτεί από προβολή ντοκιμαντέρ στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης. Το 18o Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, που αποτελεί πλέον έναν διεθνούς κύρους πολιτιστικό θεσμό, συνδιοργανώνεται από τον πολιτιστικό φορέα «Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου» και τον Δήμο Ρόδου, υπό την καλλιτεχνική και γενική διεύθυνση της ειδικής συμβούλου διαχείρισης πολιτισμού, Πηνελόπης Σερδάρη, ιδρύτριας του φεστιβάλ.

Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο Σεράφειο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων το 2ο Διεθνές Τακτικό Συνέδριο με θέμα: «Καλλιτεχνική Εκπαίδευση και Αναπηρία στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Τα “Σχολεία Ελεύθερης Μουσικής Πρόσβασης” κοντά στην Κοινωνία». Το συνέδριο συνδιοργανώνουν το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και η Μουσικής Σχολής «Αλύπιος». Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τρόποι με τους οποίους αυτή μπορεί να συμβάλει στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και τις θεραπείες σε σχέση με την αναπηρία, αλλά και γενικότερα σε πρακτικές πλευρές της καθημερινότητας.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, το Anassa City Events της Αθήνας θα φιλοξενήσει συναυλία – dj set του Solomun. Ο Βόσνιος από το Αμβούργο dj θεωρείται σήμερα ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς σκηνής της ηλεκτρονικής και dance μουσικής, αφού από την Ίµπιζα µέχρι το Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη και το Τούλουµ, οι εµφανίσεις του έχουν γίνει σηµείο αναφοράς για το πώς η µουσική µπορεί να ενώσει το κοινό. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, τη συναυλία αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότερα από 5.000 άτομα, εκ των οποίων τα 2.000 θα προέρχονται από το εξωτερικό.

Τέλος, από τις 25 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η έκθεση «KSENOI 2.0», που διοργανώνει η ομώνυμη ανεξάρτητη καλλιτεχνική πλατφόρμα. Η έκθεση εστιάζει στις έννοιες της ξενιτιάς, της ταυτότητας, της κληρονομιάς και του ανήκειν, μέσα από τον συμβολισμό του κόμπου, μιας μορφής περίπλοκης και πολυδιάστατης, που κουβαλά μνήμες, ρίζες και προσωπικά ταξίδια. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες καλούνται να αναστοχαστούν πάνω στις πολιτισμικές τους ταυτότητες, ενώ οι επισκέπτες προσκαλούνται σε μια συλλογική διερεύνηση του τι σημαίνει να ανήκεις. Στόχος της έκθεσης είναι να ενισχύσει το διάλογο μεταξύ της Ελλάδας και της διασποράς, να προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό και να συμβάλλει στην ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας.