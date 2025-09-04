ΕΟΤ | Η Ιωάννα Βαρβαρίγου νέα αντιπρόεδρος - Άλλες αποφάσεις για υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού

Στη θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για θητεία 4 ετών, διορίστηκε πρόσφατα, η κα. Ιωάννα Βαρβαρίγου, Στέλεχος Μάρκετινγκ και Στρατηγικής Επικοινωνίας.

Επίσης, ανατέθηκαν καθήκοντα Προϊσταμένου - Υπολόγου της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ρουμανίας στην κ.Μαρία Ραχμανίδου, παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Προϊσταμένης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Τουρκίας. Η ισχύς των παράλληλων καθηκόντων δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Με άλλη απόφαση η κ. Μαρία Ανδρίτσου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού, ορίστηκε ως Αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού ΕΟΤ, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου στη θέση αυτή.

Εξάλλου, αποφασίστηκε η παραμονή της κ. Κουρούσια, ως Προϊσταμένη - Υπόλογος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Ισπανίας, μέχρι το αργότερο 31 Μαρτίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία του Γραφείου του ΕΟΤ στην Ισπανία έχει ανασταλεί. Η Προϊσταμένη θα παραμείνει στην Ισπανία, φιλοξενούμενη στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Μαδρίτη, μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλα τα προγράμματα προώθησης και προβολής για τα οποία έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη (προγράμματα διαφήμισης ή και συνδιαφήμισης, press και fam trips, η προετοιμασία συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις IBTM 2025 και FITUR 2026).

Στο μεταξύ, με απόφαση του ΕΟΤ αποφασίστηκε η αγορά χορηγικού πακέτου συμμετοχής στο Roadshow “Around the World – Roadshows 2025 HY2”, έναντι αντισταθμιστικών οφελών για τον Οργανισμό. Το Roadshow θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17 και 21 Νοεμβρίου 2025 σε πέντε γερμανικές πόλεις: Augsburg (17.11), Ulm (18.11), Mainz (19.11), Düsseldorf (20.11) και Dortmund (21.11). Οι εν λόγω δράσεις συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην προβολή της χώρας μας αλλά και στη διαμόρφωση θετικής εικόνας για τον ελληνικό προορισμό στην γερμανική τουριστική αγορά.

Επίσης, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Σκανδιναβίας θα συμμετέχει οικονομικά στη διοργάνωση της Β2Β εκδήλωσης «Travel News Market 2025», που θα διεξαχθεί στην Στοκχόλμη στις 27 Νοεμβρίου, έναντι αντισταθμιστικών οφελών. Η συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία, προσελκύει πάνω από 1.500 άτομα, επαγγελματίες του κλάδου (Τουριστικά Γραφεία, Αεροπορικές εταιρείες, Τ.Ο., Experts, MICE professionals κ.α.) αλλά και εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. οι οποίοι αναζητούν μέσω των Β2Β συναντήσεων και συζητήσεων, νέους προορισμούς και τουριστικά προϊόντα για τους Σκανδιναβούς, ενώ θα συμμετάσχουν 150 και πλέον εκθέτες (Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού, Αεροπορικές εταιρείες κ.α.).













