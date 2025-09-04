Συμμετοχή του ΕΟΤ στο Cliff Diving Agios Nikolaos

Εγκρίθηκε η οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ στη διοργάνωση Cliff Diving Agios Nikolaos που θα διεξαχθεί από 27 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης.

Ο ΕΟΤ θα διαθέσει 6.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο Cliff Diving Agios Nikolaos που διοργανώνεται από την Οlympia Culture Α.Ε. και αφορά στην κάλυψη μέρους επιλέξιμων δαπανών προώθησης και προβολής όπως τα έξοδα εκτυπώσεων επικοινωνιακού υλικού, φιλοξενίας προσκεκλημένων, ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καλυφθούν από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, έναντι των κάτωθι αντισταθμιστικών / επικοινωνιακών παροχών για τον Ε.Ο.Τ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η εν λόγω διοργάνωση εδράζει στην προώθηση του Αθλητικού τουρισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φήμης του προορισμού «Ελλάδα» ως προορισμού μοναδικών και πολυθεματικών εμπειριών, μέσα από νέα κίνητρα, με προσέλκυση επισκεψιμότητας αθλητών από το εξωτερικό και το εσωτερικό – με ειδικά ενδιαφέροντα θεματικού τουρισμού.

Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας και αναψυχής που διεξάγονται στο θαλάσσιο χώρο μιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών (διαμονή, εστιατόρια, διατροφή). Οι ελληνικές θάλασσες και ακτές, με τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν, κατέστησαν αυτού του είδους τις διοργανώσεις πολύ δημοφιλείς, τόσο μεταξύ των Ελλήνων, όσο και μεταξύ των ξένων αθλητών, επισημαίνει ο ΕΟΤ.

Τα αντισταθμιστικά οφέλη προβολής είναι τα ακόλουθα...

Ένθεση internet banner στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα με υπερσύνδεση στην ιστοσελίδα www.visitgreece.gr.

Προβολή του βίντεο του ΕΟΤ σε οθόνη κατά τη διάρκεια της δράσης (πριν την έναρξη ή στο τέλος της ενέργειας).

Αναφορά της ευγενικής υποστήριξης του ΕΟΤ σε όλη την έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία (όπως αφίσα, προγράμματα, ηλεκτρονικά banner).

Δυνατότητα φιλοξενίας, διαμονής ή κάλυψης δαπάνης της μετάβασης των μελών της επιτροπής πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των εργασιών της ενέργειας.

Αναφορά της ευγενικής υποστήριξης του ΕΟΤ σε news letters και δελτία τύπου.

Δυνατότητα παραχώρησης video στον ΕΟΤ από τις εκδηλώσεις της ενέργειας (αμοντάριστα πλάνα, διάρκειας 10-30’’ με φυσικό ήχο), ελεύθερου συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων για απεριόριστη χρήση και διάρκεια από τον ΕΟΤ. Το υλικό που θα παραδοθεί στον Ε.Ο.Τ. θα συμπεριληφθεί σε Τράπεζα Οπτικοακουστικού Υλικού που διατηρεί ο Οργανισμός, στην οποία θα έχουν πρόσβαση δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του τουρισμού (bloggers, influencers, κτλ) με στόχο τη χρήση του για την προβολή της χώρας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΟΤ.