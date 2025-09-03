Εντυπωσιακά αφιερώματα του γαλλικού Τύπου σε Φολέγανδρο και Κεφαλονιά

Με ένα εντυπωσιακό  9σέλιδο αφιέρωμα στη Φολέγανδρο, κυκλοφόρησε  το ταξιδιωτικό περιοδικό της γαλλικής  εφημερίδας Le Figaro, «Figaro Magazine», υπό τον τίτλο: «Ο μαγεμένος βράχος των Κυκλάδων». Ομοίως, η γαλλική Le Parizien κυκλοφόρησε με 4σέλιδο αφιέρωμα στην Κεφαλονιά στο ένθετο της έκδοσης του Σαββατοκύριακου «Le Parisien Weekend».

Τα δύο αφιερώματα ήταν αποτέλεσμα ταξιδίων εξοικείωσης (press trip), που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας:

  • 19-27 Μαΐου 2025, με την πολύτιμη συνδρομή του Δήμου Φολεγάνδρου και της Αντιδημάρχου Τουρισμού κας Τίλλας Μπαλή και
  • 23-27 Ιουνίου 2025, με την πολύτιμη συνδρομή του Δήμου Αργοστολίου και της κας Μαρίνας Βεργωτή, υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων της Τουριστικής Επιτροπής Κεφαλονιάς.


Το αφιέρωμα στη Φολέγανδρο  φιλοξενήθηκε αρχές Αυγούστου στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση του δημοφιλούς γαλλικού περιοδικού Le Figaro Magazine με την ταξιδιωτική συντάκτρια  κα Sarah Chevalley και το φωτογράφο του περιοδικού Stanislas Fautré να απαθανατίζουν, σε κείμενο και φωτογραφίες, «την απόκρημνη ομορφιά του νησιού η οποία  αιχμαλωτίζει τον ταξιδιώτη που αναζητεί το φως και την γαλήνη».

Στόχος του ταξιδίου εξοικείωσης στη Φολέγανδρο ήταν η προβολή του νησιού στο γαλλικό κοινό ως τόπου εναλλακτικών διακοπών και ήπιων δραστηριοτήτων «εκτός πεπατημένης» αλλά και  τουρισμού πολυτελείας και βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στην αυθεντικότητα  και τον χαρακτήρα του κυκλαδίτικου νησιού μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Το αφιέρωμα στην περιοχή καλύπτει, ομοίως, την ιστορία του νησιού, την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομία, τις δραστηριότητες στη φύση (περιπατητικές διαδρομές, καταδύσεις), προτάσεις ημερησίων κρουαζιέρων σε μη προσβάσιμες, οδικώς, παραλίες αλλά και της μοναδικής αρχιτεκτονικής του.

Την Κεφαλονιά επισκέφτηκε η ταξιδιωτική  συντάκτρια κα Dominique Savidan με στόχο την προβολή στο γαλλικό κοινό του «απαλλαγμένου από τον μαζικό τουρισμό, μεγαλύτερου νησιού στο Ιόνιο πέλαγος, που προσφέρει παραλίες που κόβουν την ανάσα, ένα εθνικό πάρκο στα βουνά και φιλικές ταβέρνες». Το αφιέρωμα  λειτουργεί ως ταξιδιωτικός οδηγός, καλύπτοντας την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, τη σύγχρονη τέχνη, την ευεξία, τη γαστρονομία, συμβουλές για τις καλύτερες παραλίες του νησιού, τα εστιατόρια και την τέχνη του ευζήν (art de vivre).

INFO

  • Le Figaro Magazine: Eίναι το εβδομαδιαίο ένθετο περιοδικό της δημοφιλέστερης εφημερίδας στη Γαλλία, τη Le Figaro, με κυκλοφορία 400.000 αντίτυπα, το οποίο απευθύνεται σε ένα κοινό με υψηλή αγοραστική δύναμη και ανώτερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (CSP+), ηλικίας μεταξύ 25 και 60 ετών. Το κοινό του Le Figaro Magazine αναζητά νέες αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με κίνητρο τον πολιτισμό και τις δραστηριότητες στη φύση με μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Η ταξιδιωτική κατηγορία στην ηλεκτρονική έκδοση (https://www.lefigaro.fr/voyages),  δέχεται 21 εκατομμύρια επισκέπτες μηνιαίως εκ των οποίων 3 εκατομμύρια είναι μοναδικοί επισκέπτες (unique users).
  • Le Parisien: Είναι μία από τις δημοφιλέστερες και πιο έγκριτες εφημερίδες της Γαλλίας, σε έντυπη και διαδικτυακή μορφή, η οποία κυκλοφορεί ημερησίως σε 280.000 περίπου αντίτυπα, με τη διαδικτυακή της έκδοση να δέχεται 14,7 εκατομμύρια επισκέπτες μηνιαίως (81 εκατομμύρια views), έχοντας και 4,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Facebook. Απευθύνεται σε ένα κοινό με υψηλή αγοραστική δύναμη και ανώτερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (40% CSP+). Το αναγνωστικό κοινό είναι μεικτό (54% άνδρες – 46% γυναίκες), κυρίως αστικό, εκ των οποίων το 54% να είναι κάτω των 50 ετών, με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο (53%).

 

