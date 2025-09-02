Συνάντηση του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΤ με την Αγγελική Βαρελά
02 Sep 2025, 16:26 | ΕΟΤ
TornosNews.gr
Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη συνάντηση του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΤ με τη νέα Πρόεδρο του Οργανισμού, κα Άντζελα Βαρελά.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους, ενώ ο Σύλλογος κατέθεσε επισήμως επιστολή με αιτήματα που αφορούν εργασιακά θέματα, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση του ρόλου του προσωπικού στον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του ΕΟΤ.
Η νέα Πρόεδρος άκουσε με προσοχή τις θέσεις του Συλλόγου, εξέφρασε την πρόθεσή της για ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία και τόνισε τη σημασία που δίνει στο ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΤ χαιρετίζει το θετικό κλίμα της συνάντησης και προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τη νέα Πρόεδρο, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και του Οργανισμού συνολικά.
