Συνάντηση του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΤ με την Αγγελική Βαρελά

02 Sep 2025, 16:26 | ΕΟΤ

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη συνάντηση του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΤ με τη νέα Πρόεδρο του Οργανισμού, κα Άντζελα Βαρελά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους, ενώ ο Σύλλογος κατέθεσε επισήμως επιστολή με αιτήματα που αφορούν εργασιακά θέματα, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση του ρόλου του προσωπικού στον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του ΕΟΤ.

Η νέα Πρόεδρος άκουσε με προσοχή τις θέσεις του Συλλόγου, εξέφρασε την πρόθεσή της για ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία και τόνισε τη σημασία που δίνει στο ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΤ χαιρετίζει το θετικό κλίμα της συνάντησης και προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τη νέα Πρόεδρο, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και του Οργανισμού συνολικά.

