Δράσεις του ΕΟΤ για προβολή στο Ηνωμένο Βασίλειο -Δημοσιογράφος της The Sunday Times στη Ρόδο

Ο ΕΟΤ θα εκπροσωπηθεί στο Ετήσιο Συνέδριο και στην Trade Fair της ΑTAS (Association of Touring & Adventure Suppliers), που θα πραγματοποιηθούν, 16 και 17 Σεπτεμβρίου, στο International Convention Centre Wales στο Νewport του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων του ATAS Annual Conference 2025, περιλαμβάνει σειρά δράσεων με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού περιήγησης και περιπέτειας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διοργανώνονται εξειδικευμένες εργασίες και συνεδρίες με τη συμμετοχή κορυφαίων προμηθευτών και επαγγελματιών του κλάδου, ενώ παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης (networking events) και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως η τελετή απονομής των ATAS Recognition Awards, η οποία τιμά την καινοτομία και τις επιτυχημένες πρακτικές στην προώθηση του περιηγητικού και περιπετειώδους τουρισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας στην Έκθεση (Trade Fair), όπου η συμμετοχή της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τμήμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας στον τομέα των περιηγήσεων και των θεματικών, εναλλακτικών διακοπών, προβάλλοντας προορισμούς, προϊόντα και εμπειρίες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα.

“48 hours in Rhodes Town”

Εξάλλου, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου θα υποστηρίξει δημοσιογραφικό ταξίδι που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 18 έως τις 25 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή της ταξιδιωτικής συντάκτριας, κ. Catherine Rosalind Adams, η οποία θα αρθρογραφήσει στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της βρετανικής εφημερίδας, The Sunday Times με τίτλο, “48 hours in Rhodes Town”.

Η Sunday Times είναι από τις πλέον αναγνωρίσιμες εφημερίδες παγκοσμίως και η Νο.1 κυριακάτικη εφημερίδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το ταξιδιωτικό της τμήμα να αποτελεί σημαντική πηγή ενημέρωσης λόγω της ποιοτικής δημοσιογραφίας και τις πρακτικές ταξιδιωτικές συμβουλές του, ενώ το 61% του αναγνωστικού της κοινού, ανήκει στην ανώτερη κοινωνική κατηγορία και είναι υψηλού πνευματικού επιπέδου που ταξιδεύει συχνά.

Το εν λόγω άρθρο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τον φυσικό, γαστρονομικό και πολιτιστικό πλούτο της Ρόδου και θα παρουσιάσει το νησί, ως έναν θαυμάσιο τουριστικό προορισμό για το βρετανικό κοινό αφού έχει το προνόμιο να συνδυάζει πολλαπλές εναλλαγές εικόνων και τοποθεσιών.