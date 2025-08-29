Δράσεις του ΕΟΤ για προβολή στο Ηνωμένο Βασίλειο -Δημοσιογράφος της The Sunday Times στη Ρόδο
29 Aug 2025, 06:57 | ΕΟΤ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο ΕΟΤ θα εκπροσωπηθεί στο Ετήσιο Συνέδριο και στην Trade Fair της ΑTAS (Association of Touring & Adventure Suppliers), που θα πραγματοποιηθούν, 16 και 17 Σεπτεμβρίου, στο International Convention Centre Wales στο Νewport του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων του ATAS Annual Conference 2025, περιλαμβάνει σειρά δράσεων με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού περιήγησης και περιπέτειας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διοργανώνονται εξειδικευμένες εργασίες και συνεδρίες με τη συμμετοχή κορυφαίων προμηθευτών και επαγγελματιών του κλάδου, ενώ παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης (networking events) και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως η τελετή απονομής των ATAS Recognition Awards, η οποία τιμά την καινοτομία και τις επιτυχημένες πρακτικές στην προώθηση του περιηγητικού και περιπετειώδους τουρισμού.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας στην Έκθεση (Trade Fair), όπου η συμμετοχή της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τμήμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας στον τομέα των περιηγήσεων και των θεματικών, εναλλακτικών διακοπών, προβάλλοντας προορισμούς, προϊόντα και εμπειρίες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα.
“48 hours in Rhodes Town”
Εξάλλου, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου θα υποστηρίξει δημοσιογραφικό ταξίδι που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 18 έως τις 25 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή της ταξιδιωτικής συντάκτριας, κ. Catherine Rosalind Adams, η οποία θα αρθρογραφήσει στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της βρετανικής εφημερίδας, The Sunday Times με τίτλο, “48 hours in Rhodes Town”.
Η Sunday Times είναι από τις πλέον αναγνωρίσιμες εφημερίδες παγκοσμίως και η Νο.1 κυριακάτικη εφημερίδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το ταξιδιωτικό της τμήμα να αποτελεί σημαντική πηγή ενημέρωσης λόγω της ποιοτικής δημοσιογραφίας και τις πρακτικές ταξιδιωτικές συμβουλές του, ενώ το 61% του αναγνωστικού της κοινού, ανήκει στην ανώτερη κοινωνική κατηγορία και είναι υψηλού πνευματικού επιπέδου που ταξιδεύει συχνά.
Το εν λόγω άρθρο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τον φυσικό, γαστρονομικό και πολιτιστικό πλούτο της Ρόδου και θα παρουσιάσει το νησί, ως έναν θαυμάσιο τουριστικό προορισμό για το βρετανικό κοινό αφού έχει το προνόμιο να συνδυάζει πολλαπλές εναλλαγές εικόνων και τοποθεσιών.
διαβάστε ακόμα
- Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ εκδηλώσεις του φεστιβάλ RedRiver 2025 στο Διδυμότειχο 26/08 | 12:48
- Δράσεις για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού σε Κόρινθο, Πάτρα και Κω 16/08 | 07:50
- Παραμένει η κεντρική υπηρεσία του ΕΟΤ στην οδό Τσόχα - το μίσθωμα 08/08 | 07:00
- Άντζελα Γκερέκου | Οι "Ανθισμένες Διαδρομές" γίνονται πράξη 07/08 | 21:08
- EOT: Χρυσός χορηγός σε μουσική περιοδεία στην Κίνα για τα 100 χρόνια του Μ. Θεοδωράκη 06/08 | 11:17
- Πρωτιές της Ελλάδας σε σημαντικά αμερικανικά τουριστικά βραβεία 04/08 | 13:04
- Η Άντζελα Γκερέκου αποχαιρετά τον ΕΟΤ 01/08 | 11:50
- Νέα πρόεδρος του ΕΟΤ η Αγγελική Βαρελά 29/07 | 20:13
- Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ εκδηλώσεις του Αυγούστου σε Αμοργό, Λέσβο, Κορινθία, Κρήτη και Ρόδο 28/07 | 13:18
- Στην Αθήνα ένας εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων στις ΗΠΑ 26/07 | 07:21
δημοφιλέστερα
- 1 Michael Kors: Ο παγκόσμιος σχεδιαστής αποθεώνει την Ελλάδα στους εκατομμύρια ακολούθους του 27.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 2 Condor | Xωρίς Αττάλεια το θερινό πρόγραμμα του 2026, λόγω μειωμένης ζήτησης 28.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Ώριμες οι συνθήκες για απευθείας πτήσεις μεταξύ Σεούλ και Αθήνας 28.08.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 4 Τι σημαίνει για τα ταξιδιωτικά brands η ενσωμάτωση του Instagram στη μηχανή αναζήτησης της Google 28.08.2025 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
- 5 Το «Παρά θιν’ αλός» επιστρέφει στην Καλαμαριά: Η Τέχνη ξαναζωντανεύει δίπλα στη θάλασσα 28.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 29 Αυγούστου 2025 | Ρεκόρ αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου 28.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 7 Ξενοδοχεία Αθήνας | Αρνητικές επιδόσεις τον Ιούλιο - Για "επικίνδυνη στασιμότητα" κάνει λόγο η ΕΞΑ 28.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 8 FEDHATTA: Άγρα πελατών σε τουρίστες κρουαζιέρας από την ΚΤΕΛ ΑΕ 28.08.2025 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
- 9 Στη Ρόδο κορυφαίος ταξιδιωτικός οργανισμός των ΗΠΑ με 170 συνεργάτες του 28.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Απανωτά "όχι" για την επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο 26.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ