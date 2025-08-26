Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ εκδηλώσεις του φεστιβάλ RedRiver 2025 στο Διδυμότειχο

Βραβευμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και γαστρονομίας, που εντάσσονται στο πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Πολιτισμού & Θεματικού Τουρισμού Διδυμοτείχου «Ερυθροπόταμος – RedRiver 2025», πραγματοποιούνται τους προσεχείς μήνες υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Πρόκειται για τη δράση «1η Εβροινογνωσία», την 4η Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών και τη 2η Γιορτή των Γεύσεων της Θράκης.

Το φεστιβάλ RedRiver αποτελεί έναν καθιερωμένο διεθνή θεσμό για θεματικό και πολιτιστικό τουρισμό στην περιοχή του Ερυθροποτάμου, που φέτος ξεκίνησε στις 22 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου, περιλαμβάνοντας εκδηλώσεις και δράσεις μουσικής, θεάτρου, αθλητισμού, γαστρονομίας, οινογνωσίας, εξερεύνησης, περιήγησης κ.ά, με πολλές ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές. Η διοργάνωση αποσκοπεί στην προβολή της κοιλάδας του Ερυθροποτάμου ως ασφαλούς προορισμού που προσφέρει πληθώρα αυθεντικών και βιωματικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη γνωριμία των επισκεπτών με τον τόπο, τους ανθρώπους του και την κουλτούρα τους.

Η δράση «Εβροινογνωσία» εγκαινιάζεται φέτος στην πόλη του Διδυμοτείχου από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου, θέτοντας στο επίκεντρο τα τοπικά κρασιά και ποτά, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα σε ερασιτέχνες παραγωγούς που θέλουν να μοιραστούν την εμπειρία του τρύγου, να ενημερωθούν από επαγγελματίες στο πλαίσιο ειδικών σεμιναρίων.

Η, βραβευμένη στα Tourism Awards 2024, Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη χρονιά στις 5 Σεπτεμβρίου στο Διδυμότειχο με συμμετοχή συγκροτημάτων από την Ελλάδα και χώρες των Βαλκανίων. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνονται χορευτικές και μουσικές εκδηλώσεις παραδοσιακού χαρακτήρα, που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της φιλίας και στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των βαλκανικών λαών.

Τέλος, στο διάστημα 3-5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η 2η Γιορτή των Γεύσεων της Θράκης, δράση που επίσης έχει βραβευθεί στα Tourism Awards 2025. Πρόκειται για μια γαστρονομική εκδήλωση εκθεσιακού χαρακτήρα με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, επιχειρήσεων και παραγωγών, που συνοδεύεται και από workshops γευσιγνωσίας και παρασκευής τοπικών συνταγών.