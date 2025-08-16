Δράσεις για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού σε Κόρινθο, Πάτρα και Κω

Σε δράσεις για την προώθηση του τουρισμού προχωρούν ο Δήμος Κορίνθου και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

Αναλυτικά, ο Δήμος Κορίνθου στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων τουριστικής προβολής προγραμματίζει τη διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης για δημοσιογράφους. Το ταξίδι αναμένεται να πραγματοποιηθεί από την 30η Αυγούστου έως και την 1η Σεπτεμβρίου και αναμένεται η συμμετοχή τουλάχιστον 8 δημοσιογράφων.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα συμμετέχει οικονομικά στη διοργάνωση του «KinoFest 2025 – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου», που θα διεξαχθεί από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στους χώρους της οινοποιίας AchaiaClauss, Πάτρα, από τον Αστικό Συνεταιρισμό Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, ABCinema ΚΟΙΝ.Σ. ΕΠ.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ η εν λόγω διοργάνωση εδράζει στην προώθηση του κινηματογραφικού τουρισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της «εικόνας» του προορισμού «Ελλάδα» ως προορισμού μοναδικών και πολυθεματικών εμπειριών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της ιστορικής οινοποιίας AchaiaClauss, συνδυάζοντας τον κινηματογράφο με τον πολιτισμό και την τοπική παράδοση.

Επίσης, ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει στα ετήσια FVWworkshops 2025 που διοργανώνει το ευρείας εμβέλειας δίκτυο ενημέρωσης τουρισμού Γερμανίας FVWMedien, στην Κω από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην αγορά χορηγικού πακέτου ποσού 24.990 ευρώ με τον ΦΠΑ έναντι μία σειράς αντισταθμιστικών οφελών για τον Οργανισμό όπως αναφορά και βίντεο του ΕΟΤ στην έναρξη του workshop, εμφάνιση του λογότυπου στην επίσημη ιστοσελίδα του FVWworkshop κ.α.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ η εν λόγω δράση που διοργανώνεται αποκλειστικά από το FVW, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις διεθνείς αγορές καθότι τυγχάνει μεγάλης αποδοχής από τους εκπροσώπους του τουρισμού της Γερμανίας. Έτσι, συνεισφέρει αποτελεσματικά στην προβολή του επιλεγμένου προορισμού αλλά και στη διαμόρφωση θετικής εικόνας για τον προορισμό στην γερμανική τουριστική αγορά και εντάσσεται στο Σχέδιο Μάρκετινγκ του Υπουργείου Τουρισμού 2025-2028 και της πάγιας στρατηγικής προώθησης και προβολής του ΕΟΤ.