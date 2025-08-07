Άντζελα Γκερέκου | Οι "Ανθισμένες Διαδρομές" γίνονται πράξη

Με τα μάτια του ξεναγού

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενέταξε στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» την πράξη «Ψηφιοποίηση τουριστικού περιεχομένου Ανθισμένων διαδρομών στην Ελλάδα», με προϋπολογισμό 862.920 ευρώ, όπως αποκάλυψε το Tornos News στις 5 Αυγούστου.

H πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, με ανακοίνωσή της σήμερα, εκφράζει την ικανοποιησή της γι αυτήν τη δράση, που οραματίστηκε και προώθησε η ίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ένα έργο που οραματίστηκα και δούλεψα με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, κατά τη θητεία μου ως Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, παίρνει πλέον σάρκα και οστά μέσα από τον ΕΟΤ.

Ήταν για εμένα ένα προσωπικό όραμα, ένα προσωπικό στοίχημα. Ένα ουσιαστικό εργαλείο για την ανάδειξη της "Άλλης Ελλάδας", της αυθεντικής, βιωματικής και λιγότερο προβεβλημένης Ελλάδας .

Οι «Ανθισμένες Διαδρομές» του Λευκάδιου Χερν δεν είναι απλώς ένα τουριστικό project.

Αποτελεί μια νέα αντίληψη για την προβολή της φυσικής και πολιτιστικής ομορφιάς της ελληνικής υπαίθρου, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και της στρατηγικής του θεματικού τουρισμού.

Στόχος μας από την αρχή ήταν να δώσουμε ουσιαστική πνοή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου που αναδεικνύει την εποχική ανθοφορία, την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και τις βιωματικές εμπειρίες του τόπου.

Το έργο έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά, με θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα:

Στην Ορεστιάδα, με τις λεβάντες και τη δράση «Άρωμα Έβρου», η οποία για τέταρτη συνεχή χρονιά καθιερώνεται ως θεσμός και δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για τον εναλλακτικό τουρισμό στην Ανατολική Θράκη.

Στην Πιερία, με τις Ανθισμένες Κερασιές, σε στενή συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη κα Σοφία Μαυρίδου και τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού, υλοποιήθηκε το Φεστιβάλ Ανθισμένων Κερασιών σε Ράχη και Κολινδρό, το οποίο διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας την τουριστική δυναμική και τη σαφή ταυτότητα αυτού του νέου θεματικού προϊόντος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά:

Τον πρωην Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη,νυν υπουργό οικονομικων με τον οποίο ξεκινήσαμε τη διαμόρφωση αυτής της ιδέας.

Τον Υπουργό ψηφιακης διακυβερνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος αγκάλιασε το έργο ήδη από τη θητεία του ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και σήμερα, με τη βούλησή του και τη συμβολή των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, το ενέταξε επίσημα σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τους συνεργάτες μου στον ΕΟΤ: τον τέως Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Φραγκάκη, τον νυν Γενικό Γραμματέα κ. Ανδρέα Φιορεντίνο, τη Γενική Διευθύντρια κα Σοφία Λαζαρίδου, τη Διευθύντρια Διαφήμισης κα Ελένη Μητράκη, καθώς και τον κ. Ηλία Τζώρα για τη συμβολή του στην ερευνητική τεκμηρίωση.

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου που δούλεψαν με αφοσίωση, πίστη και πάθος. Γιατί χωρίς ομάδα, δεν πας πουθενά.

Σήμερα, δεν μιλάμε πια για μια ιδέα. Μιλάμε για την υλοποίησή της. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο τουρισμός είναι εμπειρία, συναίσθημα και αυθεντικότητα.

Και αυτό είναι το στοίχημα που κερδίζουμε μαζί".