Παραμένει η κεντρική υπηρεσία του ΕΟΤ στην οδό Τσόχα - το μίσθωμα

Στη σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού θα προχωρήσει ο ΕΟΤ για τη νέα μίσθωση του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του, επί της οδού Αναστασίου Τσόχα 7, στους Αμπελόκηπους για χρονικό διάστημα 3 ετών, έως 31 Ιουλίου 2028.

Για να φθάσει στην σχετική απόφαση ο ΕΟΤ είχε προηγηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης και συγκρότηση σχετικής Επιτροπής και αίτημα του Οργανισμού προς το Υπουργείου Τουρισμού για τον ορισμό διπλωματούχου Μηχανικού του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών.

Επίσης, έγινε έρευνα αγοράς και την ανάθεση σε πιστοποιημένη εταιρεία εκτιμητών ακινήτων από το Υπουργείο Οικονομικών, της διερεύνησης της μισθωτικής αξίας του κτιρίου γραφείων στο οποίο ήδη στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, σύνταξη έκθεσης εκτίμησης, της παροχής γενικής άποψης για το εύρος των μισθωτικών αξιών και πληροφόρηση για αντίστοιχα διαθέσιμα επαγγελματικά ακίνητα, στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας, τα οποία ενδεχομένως θα κάλυπταν τις ανάγκες του ΕΟΤ.

Σε ότι αφορά το κτίριο 1.543,03 τ.μ. ανήκουν στην εταιρεία ASA DEVELOPMENT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 2.504,09 τ.μ. ανήκουν στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου και 2.125,46 τ.μ. στη νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία από τις 24/12/2021 ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ Ε.Ε. Συνολικά το κτήριο καλύπτει 6.172,58 τ.μ. Η αύξηση που θα δοθεί για την μισθωτική περίοδο από 01/08/2025 έως 31/12/2026 είναι της τάξης του 5%. Έτσι το μηνιαίο μίσθωμα θα διαμορφωθεί για αυτή την περίοδο σε 86.426,82 ευρώ. Από την 01/01/2027 έως την 31/12/2027 με αύξηση 6% το μηνιαίο μίσθωμα θα διαμορφωθεί σε 98.025,30 ευρώ. Επίσης, για την περίοδο από 01/01/2028 έως 31/07/2028 με αύξηση 5% το μηνιαίο μίσθωμα θα φθάσει σε 102.926,57 ευρώ.

Συνολικά, ο ΕΟΤ για το διάστημα της νέας μίσθωσης των 5 μηνών το 2025 θα καταβάλλει το ποσό των 432.134,11 ευρώ, το 2026 θα καταβάλλει το ποσό του 1,1 εκατ. ευρώ, το 2026 το ποσό του 1,17 εκατ. ευρώ και για 7 μήνες το 2028 το ποσό των 720.485,96 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι ο ΕΟΤ απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους χαρτοσήμου. Ομοίως απαλλάσσεται και το ΝΠΔΔ Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Ως εκ τούτου, το τέλος χαρτοσήμου της μίσθωσης επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους εκμισθωτές «ASA DEVELOPMENT Α.Ε.» και «ΖΩΗ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ Ε.Ε.» κατά το μέρος που τους αφορά.













