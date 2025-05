Δήλος, σύμβολο διαχρονικής πολιτιστικής αξίας | Εκδήλωση του ΕΟΤ στο Λονδίνο

Στο ρόλο του πολιτισμού ως μοχλού βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και στο όραμα του ΕΟΤ για μια σύγχρονη τουριστική ταυτότητα με επίκεντρο την πολιτιστική εμπειρία, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας του οργανισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, μιλώντας σε εκδήλωση με τίτλο «Delos: Intersections of Heritage and Innovation through Time and People», που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαίου στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο.

Η εκδήλωση είχε στο επίκεντρο το νησί της Δήλου ως σύμβολο διαχρονικής πολιτιστικής αξίας και καινοτομίας και διοργανώθηκε από την ελληνική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με το Hellenic Business Society in Great Britain, με τον κο Φιορεντίνο να είναι ο επίτιμος ομιλητής, μετά από σχετική πρόσκληση του Έλληνα πρέσβη, Ιωάννη Τσαούση.

Ο γ.γ. του ΕΟΤ υπογράμμισε την αξία της αυθεντικότητας και της ιστορικής συνέχειας στον τουρισμό, ενώ αναφερόμενος στη βαθιά προσωπική και οικογενειακή του σύνδεση με τη Μύκονο, τη Δήλο και τη Ρήνεια τόνισε τον ρόλο της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο τουρισμός μπορεί να είναι πολύ περισσότερο από μια υπηρεσία: μπορεί να είναι αφήγηση, μνήμη και σχέση με τον τόπο. Η Δήλος, αν και ακατοίκητη, είναι ζωντανή. Μιλά για το φως, την αισθητική, τη σύνδεση ανθρώπου και τοπίου – όλα όσα σήμερα αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης».

Το «Sandwich Marble»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρέμβαση της πρέσβεως της Γαλλίας στο Ην. Βασίλειο, Hélène Duchêne, η οποία αναφέρθηκε στις παιδικές της αναμνήσεις από τη Δήλο, όταν ο αρχαιολόγος πατέρας της συμμετείχε στις ανασκαφές του νησιού, ενώ μήνυμα από τη Δήλο απέστειλε και η Βρετανίδα ιστορικός και συγγραφέας, Bettany Hughes.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε, τέλος, το «Sandwich Marble», σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα από τη Δήλο, το οποίο φιλοξενείται στο μουσείο του Κέιμπριτζ και συμβολίζει τη σύνδεση των πολιτιστικών θησαυρών της Ελλάδας με την ευρύτερη ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επίσης, διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών, της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικότητας, όπως ο γλύπτης Sir Antony Gormley, το μέλος του Steering Committee of the Greek-British Symposium, Dr. Vicky Pryce, και ο πρώην Δήμαρχος του Κέιμπριτζ, George Pippas.