ΕΟΤ Λονδίνου: Συμμετοχή σε ημερίδα για τη βιωσιμότητα και το ψηφιακό branding στον τουρισμό

Ο βιώσιμος τουρισμός, καίριο ζητούμενο για τους ταξιδιώτες και τους προορισμούς, ήταν το αντικείμενο πάνελ με τη συμμετοχή του ΕΟΤ, στο πλαίσιο της ειδικής ημερίδας «Future. Destination. Brand 2024» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Στο πάνελ συμμετείχαν η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, ο Senior Executive Editor for Energy, Climate and Equality του Bloomberg News, John Fraher, ο Head of International Press & Media του Wonderful Copenhagen, Jonas Løvschall-Wedel, και η Head of International Relations του Visit Greenland, Tanny Por, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο ιδρυτής και CEO του Digital Tourism Think Tank, Nicholas Hall.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο κρίσιμος ρόλος της διαφάνειας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην προώθηση υπεύθυνων πρακτικών και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των τουριστικών προορισμών, καθώς και οι τρόποι ενσωμάτωσης αυτού του μηνύματος σε όλες τις επικοινωνίες με τους επισκέπτες.

Το ψηφιακό branding των προορισμών

Την ημερίδα «Future. Destination. Brand» διοργάνωσε η εταιρεία Digital Tourism Think Tank στα γραφεία του Bloomberg και στη διάρκειά της εξετάστηκαν οι ψηφιακές αλλαγές στο branding των προορισμών και οι επιτυχημένες περιπτώσεις ψηφιακής δημιουργικότητας σε κορυφαία και καινοτόμα brands προορισμών και ταξιδιών, παγκοσμίως. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού των Κάτω Χωρών, της Ιρλανδίας, της Δανίας, της Σουηδίας, της Σλοβενίας και της Γροιλανδίας, από τα Γραφεία Τουρισμού της Κοπεγχάγης, της Βιέννης, του Τρεντίνο και του Άμπου Ντάμπι, καθώς και από το Airbnb, το Bloomberg και το World Bank Group.

Παράλληλα με την ημερίδα, στα γραφεία του Skyscanner πραγματοποιήθηκαν δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης «Leadership Roundtables» με τη συμμετοχή εκπροσώπων εθνικών οργανισμών τουρισμού, όπου αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και το μάρκετινγκ.

INFO

Το Digital Tourism Think Tank είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον τουριστικό κλάδο, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων και στρατηγικών. Λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας για την ανταλλαγή γνώσεων, την έρευνα τάσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ προορισμών, επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και τεχνολογικών παρόχων. Παράλληλα, υποστηρίζει την εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό, συνδέοντας τη ψηφιακή μεταμόρφωση με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Η κα Σκαρβέλη αναφέρθηκε στη στρατηγική της Ελλάδας για βιώσιμο τουρισμό, η οποία εστιάζει στη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που ενισχύει τις τοπικές κοινότητες και προστατεύει το περιβάλλον. Ως παράδειγμα αυτής της στρατηγικής παρουσίασε την πλατφόρμα SustainableGreece.co.uk, που στόχο έχει την προβολή καλών πρακτικών, πρωτοβουλιών και βιώσιμων εμπειριών στους ελληνικούς προορισμούς.