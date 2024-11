O ΕΟΤ σε Roadshow σε 5 πόλεις της Γερμανίας

Με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας θα πραγματοποιηθεί το Roadshow Travel and Experts Around the World -Sommer 2025, της εταιρείας Expipoint, σε 5 πόλεις της Γερμανίας από τις 11 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Στόχος του ΕΟΤ είναι η ενίσχυση των θερινών προκρατήσεων. Σύμφωνα με τον ΕΟΤ η παρουσία της Υπηρεσίας Εξωτερικού Γερμανίας διασφαλίζει την παρουσία της Ελλάδας στο χώρο των επαγγελματιών του τουρισμού, την άμεση γνωριμία και επικοινωνία με εκπροσώπους τουριστικών γραφείων των πόλεων διοργάνωσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, την άμεση ενημέρωση για το τουριστικό προϊόν της χώρας, τον εμπλουτισμό του διευθυνσιολογίου και την αξιοποίηση των επαφών για μελλοντική συνεργασία με τους συμμετέχοντες επαγγελματίες του τουρισμού.

Οι πέντε πόλεις που θα πραγματοποιηθεί το Roadshow Travel and Experts Around the World -Sommer 2025 είναι οι εξής: Δρέσδη (11.11), Λειψία (12.11), Φρανκφούρτη (13.11), Καρλσρούη (14.11) και Augsburg (15.11).