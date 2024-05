Fam trip ΕΟΤ: Προώθηση της συμπεριληπτικής τουριστικής Ελλάδας στις ΗΠΑ

Με στόχο την προβολή της Ελλάδας στην αμερικανική αγορά ως τουριστικού προορισμού που στηρίζει τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, η Υπηρεσία ΕΟΤ ΗΠΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε από τις 19 μέχρι τις 28 Απριλίου ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) στην Αθήνα, την Αργολίδα και την Κρήτη για την ΑμεΑ Αμερικανίδα, Ellen Stohl, και τους συνοδούς της.

Η κα Stohl είναι καθηγήτρια για ζητήματα αναπηρίας στο California State University, ηθοποιός και συνεργάτιδα του αμερικανικού περιοδικού «New Mobility Magazine», που εξειδικεύεται σε θέματα ποιότητας ζωής για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Το fam trip υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Οριζόντιου Στόχου Ι «Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)» και ειδικότερα του Έργου «Διασύνδεση Δράσεων Προσβασιμότητας στον Πολιτισμό με τον Προσβάσιμο Τουρισμό», που προβλέπεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του Υπουργείου Τουρισμού. Σκοπός του Οριζόντιου Στόχου Ι είναι η προσπάθεια για την υιοθέτηση και την καθιέρωση δημόσιων πολιτικών προσβάσιμου τουρισμού, όπως ενδεικτικά η βελτίωση της προσβασιμότητας σε παραλίες της χώρας.

Την κα Stohl υποδέχτηκε στην Αθήνα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Τουρισμού και Σημείο Αναφοράς για θέματα ΑμεΑ στο Υπουργείο Τουρισμού, Σπύρος Παρθένης, ο οποίος τη συνόδευσε και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όπου παρακολούθησε παράσταση χορού. Η κα Stohl ξεναγήθηκε, επίσης, στα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της ελληνικής πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής (Ακρόπολη και Μουσείο Ακρόπολης, Ναός Ποσειδώνα στο Σούνιο κ.ά.) και επισκέφθηκε χώρους πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αθλητισμού, όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ellinikon Park Experience και το Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ

Παράλληλα, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), υπό τον γενικό γραμματέα της, Βασίλη Κούτσιανο. Κατά τη συνάντηση, η κα Stohl ενημερώθηκε τόσο για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε χώρους όπου συγκεντρώνονται τουρίστες (ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, μετρό, λεωφορεία, πλοία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα, κινηματογράφους κ.λπ.) όσο και για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει το ελληνικό κράτος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.

Η πανεπιστημιακός, ηθοποιός και αρθρογράφος από τις ΗΠΑ πραγματοποίησε, ακόμα, ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο, τις Μυκήνες και την Επίδαυρο και στη συνέχεια αναχώρησε για την Κρήτη για το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού της. Εκεί επισκέφθηκε το Ηράκλειο, την Κνωσσό, τα Χανιά, όπου ξεναγήθηκε σε τοπικό οινοποιείο και βιολογική φάρμα, την Ιερά Μονή Αρκαδίου, την αρχαία Ελεύθερνα, το χωριό Μαργαρίτες με το εργαστήριο παραδοσιακής κεραμικής και την πόλη του Ρεθύμνου.

Βραβευμένο περιοδικό

Το «New Mobility Magazine» έχει τιμηθεί κατά καιρούς με σημαντικά βραβεία στις ΗΠΑ, όπως το Independent Press Award (2006) από το Utne Reader, το «Maggie for best buyer’s guide» από την Western Publications Association, το «Ozzie for best redesign from Folio» κ.ά.

Το άρθρο της κας Stohl σχετικά με την προσβασιμότητα και τις υποδομές για άτομα με κινητικά προβλήματα στους ελληνικούς προορισμούς θα δημοσιευτεί στο φθινοπωρινό τεύχος του περιοδικού (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος).