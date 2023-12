Webinars ΕΟΤ: Η Ελλάδα κάνει τολμηρά βήματα για βιώσιμο τουρισμό

H Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στον βιώσιμο τουρισμό, καθώς διαθέτει πλούσια φυσική ομορφιά και πολιτιστική κληρονομιά, έχει φιλόξενους κατοίκους, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες της και ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι δύο διαδικτυακές συναντήσεις (webinars) με θέμα «Greening the Greek Experience», που διοργανώθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο από την Υπηρεσία ΕΟΤ Κάτω Χωρών και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ECTAA), την οποία συγκροτούν εθνικές ενώσεις ταξιδιωτικών πρακτορείων και τουριστικών επιχειρήσεων από 17 χώρες.

Οι συναντήσεις αποσκοπούσαν στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και επικεντρώθηκαν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, στον σεβασμό του πολιτισμού και των παραδόσεων των τοπικών κοινοτήτων και στην εκπαίδευση των ταξιδιωτών στις βιώσιμες πρακτικές.

Οι καινοτόμες στρατηγικές και ο ρόλος των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Συγκεκριμένα, στην πρώτη συνάντηση συζητήθηκαν οι καινοτόμες στρατηγικές της Ελλάδας για την προώθηση της αειφορίας στον τομέα του τουρισμού με τη συμμετοχή του Executive Director of The Rhodes Co-Lab & Group Head of Sustainable Business Transformation του TUI Group, Melvin Mak, του Head of Sustainability στην αεροπορική εταιρεία Sky Express, Παντελή Σπαγή και της Head, Sustainability and Industry Affairs του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Άννας Βάσιλα.

Οι ομιλητές επισήμαναν τα σημαντικά ορόσημα που έχουν επιτευχθεί στον τομέα του βιώσιμου ταξιδιού και της αεροπλοΐας, τόνισαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο ολόκληρης της τουριστικής εμπειρίας και παρουσίασαν τις νέες πρακτικές που έχουν υιοθετήσει για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους.

Η δεύτερη συνάντηση εστιάστηκε σε πρωτοβουλίες που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα του τουρισμού. Έλαβαν μέρος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αldemar Resorts, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, ο Senior Sales Manager Central Europe Grecotel Hotels & Resorts, Βαγγέλης Βασιλείου, ο ιδιοκτήτης της Milia Mountain Retreat & Restaurant, Αναστάσιος Γούργουρας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τήλου, Ευστράτιος Κόντος, και η ιδρύτρια της Alternative Athens & Back to the Routes, Τίνα Κυριάκη. Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε ο ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της Ελλάδας, καθώς και η σημασία υιοθέτησης πρακτικών βιωσιμότητας από τους κατοίκους και τους ταξιδιώτες.

Από την πλευρά της, η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κάτω Χωρών, Κυριακή Μπουλασίδου, τόνισε ότι «οι ελληνικοί τουριστικοί φορείς, με την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, είναι απολύτως προσηλωμένοι στο να διασφαλίσουν ότι η χώρα θα γίνει ένας πλήρως βιώσιμος προορισμός για όλο το χρόνο».

Κοινή διαπίστωση ήταν πως η βιωσιμότητα πρέπει να αποτελέσει την προτεραιότητα για όλους τους φορείς του τουριστικού κλάδου, διεθνώς και ειδικότερα στην Ελλάδα, που είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.