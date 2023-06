Eλληνικές γεύσεις πολλών αστέρων Michelin στην καρδιά του Παρισιού

Μία μοναδική γαστρονομική εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΕΟΤ στο Παρίσι, χάρη στη νέα συνεργασία του με τον Οδηγό Michelin, έφερε στο προσκήνιο της γαστρονομικής υπεροχής, αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας και το πλούσιο γαστρονομικό προφίλ της Αττικής.

Πρόκειται για τη διοργάνωση «4 hands Dinner», που συμπεριλαμβάνεται στο διετές πλάνο προώθησης της στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ ΕΟΤ και «Michelin Guide» -τον πλέον αναγνωρίσιμο φορέα γαστρονομίας διεθνώς- για την προβολή και την ανάδειξη της κουζίνας της Αττικής και της Αθήνας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τη συμφωνία υπέγραψε 22 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, με τον διευθυντή Ευρώπης του τμήματος Michelin Experiences Tommy Maussin.

Το δείπνο « 4 Hands Dinner», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 στο Hôtel Saint-James στο Παρίσι και συγκέντρωσε 40 εκλεκτούς προσκεκλημένους από τον πολιτιστικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και διπλωματικό χώρο, οι οποίοι απόλαυσαν ένα μοναδικό γευστικό ταξίδι, στις αυθεντικές γεύσεις της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων του ΕΟΤ συγκαταλέγονται η διεθνούς φήμης επιστήμονας κα Αθηνά Κουστένη, διευθύντρια έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) στο Αστεροσκοπείο του Παρισιού και η συγγραφέας Andrea Marcolongo γνωστή κυρίως για το best seller βιβλίο της για την ελληνική γλώσσα με τίτλο The Ingenious Language : Nine Epic Reasons to Love Greek.

Παρόντες και σημαίνουσες προσωπικότητες του τουριστικού κλάδου, όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Transavia κος Olivier Macchuzzeli και ο Διευθυντής Ανάπτυξη Ευρώπης της Ennismore του γκρουπ Accor κος Nicolas Stachowiak.

Στο δείπνο παραβρέθηκαν και είκοσι σημαντικοί digital influencers στους τομείς γαστρονομίας, ταξιδιού και τρόπου ζωής (food & lifestyle influencers), μεταξύ των οποίων οι Lou Elsener (IG name : louloukitchen)331k followers, Adele Protat (IG name : french_exterior) 228k followers και Ophelie Schaffar (IG name : limitless secrets) 204k followers.

Το « 4 Hands Dinner » ήταν κάτι περισσότερο από ένα δείπνο. Ήταν μια απαράμιλλη γευστική εμπειρία σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στη Γαλλία, κ. Δημητρίου Ζεβελάκη.

Οι σεφ Julien Dumas και Αλέξανδρος Τσιοτίνης, που δημιουργούν και οι δύο σε εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin, διακρίθηκαν για τη μαεστρία τους, καθώς και για την ικανότητά τους να καταπλήξουν τους ουρανίσκους των παρευρισκομένων. Συνδύασαν τα ταλέντα τους για να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό μενού, χρησιμοποιώντας φρέσκες και ποιοτικές πρώτες ύλες, εμπνευσμένο από τις γαστρονομικές παραδόσεις και των δύο χωρών.

Κάθε πιάτο είχε προετοιμαστεί σχολαστικά προς τέρψιν των αισθήσεων των προσκεκλημένων, συνδυάζοντας υπέροχα φρέσκα θαλασσινά, τρυφερά κομμάτια κόκκινου κρέατος και φρούτα συνοδευόμενα από μια εξαιρετική επιλογή κρασιών.