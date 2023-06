GT Leisure Lifestyle Awards 2023: Κορυφαίες διακρίσεις για Ελλάδα και Σαντορίνη στις ΗΠΑ

Νέες σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Ελλάδα στα βραβεία «Leisure Lifestyle Awards», που διοργανώνει κάθε χρόνο το σημαντικότερο αμερικανικό περιοδικό για τον επαγγελματικό τουρισμό και τον τουρισμό πολυτελείας «Global Traveler’s & Leisure Lifestyle».

Η Ελλάδα ψηφίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τους αναγνώστες του περιοδικού ως ο προορισμός με τα «Καλύτερα Ιστορικά Αξιοθέατα Διεθνώς» (Best Historical Attractions International).

Παράλληλα, η Σαντορίνη αναδείχθηκε ως το «Καλύτερο νησί στην Ευρώπη» (Best Island in Europe) για δέκατη διαδοχική φορά. Για τον λόγο αυτό περιλήφθηκε επίσημα στο «Hall of Fame» για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ και το άρθρο στην ιστοσελίδα του περιοδικού με όλους τους νικητές για το 2023 φιλοξενεί ως κεντρική φωτογραφία μια ειδυλλιακή εικόνα του νησιού.

Στην ίδια κατηγορία, η Μύκονος κατέλαβε την 3η θέση και η Κρήτη την 8η θέση, με την Μύκονο να αναδεικνύεται ταυτόχρονα και ως ο 2ος δημοφιλέστερος προορισμός στην κατηγορία «Καλύτερες παραλίες» (Best Beaches).

Η ψηφοφορία για τα βραβεία πραγματοποιήθηκε από τις 6 Δεκεμβρίου 2022 έως την 1η Απριλίου 2023, με τους αναγνώστες να καταγράφουν τις προτιμήσεις τους μέσω των διαδικτυακών μέσων και των social media του περιοδικού, καθώς και ειδικών mail που είχαν λάβει οι συνδρομητές, σε περισσότερες από 80 κατηγορίες (ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες κρουαζιέρας και αεροπορικές εταιρείες, προορισμοί, νησιά, ξενοδοχεία κ.ά.).

Οι νικητές όλων των κατηγοριών θα παραλάβουν τα βραβεία τους σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου στη Φιλαδέλφεια, ενώ την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.