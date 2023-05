Yπό την αιγίδα του ΕΟΤ η Atticα Green Expo 2023

Η Atticα Green Expo 2023, μια έκθεση με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο που συνδέει τους πολίτες με τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς, άνοιξε σήμερα 24 Μαΐου τις πύλες της στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do), υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαρκέσει έως τις 27 Μαΐου. Πρωταρχικός στόχος της είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών όλων των ηλικιών και η ευαισθητοποίησή τους απέναντι σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον ευρύτερα.

Στη διάρκεια της έκθεσης θα παρουσιαστούν καινοτόμες λύσεις για την Πράσινη Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία, που δημιουργούν υπεραξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, ενώ στις θεματικές περιλαμβάνονται επίσης ο πράσινος τουρισμός και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Στη φετινή δεύτερη διοργάνωση θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 90 εκθέτες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα πραγματοποιηθούν 20 θεματικά πάνελς και θα διεξαχθεί το συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», με θέμα την Κυκλική Οικονομία και την Πράσινη Μετάβαση.

Στήριξη του ΕΟΤ σε αγγλόφωνες θεατρικές παραστάσεις

Παράλληλα, ο ΕΟΤ έχει θέσει υπό την αιγίδα του, για μία ακόμη χρονιά, δύο σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, που απευθύνονται κυρίως στους ξένους επισκέπτες της Αθήνας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από μια πρωτότυπη προσέγγιση.

Η αγγλόφωνη παράσταση «Medea and other friends I made in Athens», που παρουσιάζεται ήδη από τις αρχές Μαΐου και έως τα τέλη Οκτωβρίου στο Webster University Cultural Centre (Πλάκα), αποτελεί σύνθεση αποσπασμάτων από την «Οδύσσεια» του Ομήρου, τις «Εκκλησιάζουσες» και τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, την «Μήδεια» του Ευριπίδη, τον «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή.

Η συγκεκριμένη πολιτιστική δράση έχει ήδη καθιερωθεί στη συνείδηση των τουριστών που επισκέπτονται την ελληνική πρωτεύουσα, καθώς προβάλλεται από όλες τις διεθνείς πλατφόρμες πώλησης εμπειριών (Tripadvisor, Get your Guide, Musement, Booking κ.ά.) και παρουσιάζεται τακτικά σε αφιερώματα μεγάλων ξένων ΜΜΕ.

Η θεατρική παράσταση «Women of Passion, Women of Greece», σε σκηνοθεσία της Τατιάνας Λύγαρη, θα παρουσιάζεται στο «Τρένο του Ρούφ» από τις 27 Μαΐου έως τις 29 Ιουλίου, μετά από μεγάλη περιοδεία σε ευρωπαϊκές χώρες, την Αυστραλία και την Ινδία. Πρόκειται για μια, επίσης αγγλόφωνη, παράσταση με άξονα την Μήδεια, την Μαρία Κάλλας και την Μελίνα Μερκούρη, τρεις μυθικές γυναικείες μορφές που ταξιδεύουν με ένα τρένο του 1950 από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Ελλάδα του σήμερα.

Η ιστορία, ο πολιτισμός, η τέχνη, η δύναμη της ελληνικής ψυχής και οι αγώνες για δημοκρατία ζωντανεύουν από μία ηθοποιό κι έναν μουσικό, σε ένα ταξίδι δημιουργικής μνήμης, χιούμορ και συγκίνησης, όπου η χώρα μας γίνεται την ίδια στιγμή αφετηρία και τελικός προορισμός, με ενδιάμεσους σταθμούς τα αισθήματα των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.