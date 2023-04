Πρωτιές της Ελλάδας σε τουριστικά βραβεία της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ

Κορυφαίες διακρίσεις στις ιδιαίτερα σημαντικές τουριστικές αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ απέσπασε η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης για τα βρετανικά Travel Gossip Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου στο Λονδίνο, η χώρα μας αναδείχτηκε ως ο «Καλύτερος Προορισμός Διακοπών για όλο το έτος» (Favourite All-Round Holiday Destination), μετά από ψηφοφορία που διενεργήθηκε μεταξύ των Βρετανών τουριστικών πρακτόρων.

Τα βραβεία διοργανώθηκαν φέτος για πρώτη χρονιά από την κορυφαία ενημερωτική τουριστική πλατφόρμα στο Ηνωμένο Βασίλειο Travel Gossip σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου Gold Medal, Pure Luxury, Cruise Plus και Incredible Journeys, και σε αυτά η Ελλάδα επικράτησε έναντι άλλων δημοφιλών προορισμών που ήταν συνυποψήφιοι στην ίδια κατηγορία, όπως τα Κανάρια Νησιά, το Ντουμπάι, η Ισπανία και η Τουρκία.

Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη.

Παράλληλα, η Χαλκιδική βρέθηκε στη βραχεία λίστα των υποψηφίων προορισμών για το βραβείο «Καλύτερος “Κρυμμένος” Προορισμός» (Favourite “Hidden Gem” Destination), ενώ μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Favourite Hotel & Resort Brand».

Η πλατφόρμα Travel Gossip ειδικεύεται στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων του ταξιδιωτικού κλάδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνώντας κάθε εβδομάδα με περισσότερους από 23.000 ταξιδιωτικούς πράκτορες – μέλη της ομάδας της στο Facebook, μέσω των social media, του eMarketing και roadshows, ενώ σε ετήσια βάση προσφέρει στους τουριστικούς επιχειρηματίες πάνω από 4 εκατομμύρια εμφανίσεις διαφημίσεων στα social media για λογαριασμό των πελατών τους.

ΗΠΑ: Η Ελλάδα Καλύτερος Οικογενειακός Προορισμός

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα απέσπασε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Best Family-Friendly Multigenerational Destination of the Year» (Καλύτερος προορισμός της χρονιάς για διαγενεακές οικογενειακές διακοπές), στο πλαίσιο των ετήσιων αμερικανικών βραβείων κοινού Wherever Awards, που διοργανώνει η εκδοτική εταιρεία FXExpress Publications.

Τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες απονέμονται κάθε χρόνο μετά από ψηφοφορία των αναγνωστών της ιστοσελίδας whereverfamily.com, που επικεντρώνεται στις οικογενειακές διακοπές των Αμερικανών ανεξάρτητα από τον προορισμό, το μέσο μεταφοράς ή το διαθέσιμο ποσό χρημάτων.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, οι αναγνώστες εκτίμησαν τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική τουριστική βιομηχανία και οι εθνικοί φορείς, όπως ο ΕΟΤ, ώστε να προσφέρουν στους επισκέπτες μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Σημειώνεται ότι κατά την περσινή ψηφοφορία η Ελλάδα είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στην ίδια κατηγορία, γεγονός που επιβεβαιώνει το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των Αμερικανών τουριστών για τη χώρα μας.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου στην Ουάσιγκτον, ενώ το ελληνικό βραβείο θα παραλάβει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κώστας Χαροκόπος.