«ΕΛΛΑΔΑ Ταξιδεύοντας στα κάστρα της» - Νέο ιστορικό/φωτογραφικό λεύκωμα του ΕΟΤ 

Ένα πολυσέλιδο, πολυτελές και δίγλωσσο λεύκωμα που αναδεικνύει εμβληματικά τοπόσημα της χώρας, όπως είναι τα Κάστρα της Ελλάδας, είναι το νέο έντυπο προωθητικό υλικό του ΕΟΤ, που θα παρουσιαστεί σύντομα σε ειδική εκδήλωση.

Η τελευταία ανάλογη έκδοση του ΕΟΤ υπό τον τίτλο «Greece of World Destination» έγινε προ εννέα ετών (2014), εξυπηρετώντας την ανάγκη προβολής της χώρας σε Tour Operators, συνεργάτες και υψηλούς προσκεκλημένους του Οργανισμού. Η ίδια ανάγκη επιτάσσει και την έκδοση νεότερου λευκώματος, αυτή τη φορά υπό τον τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ Ταξιδεύοντας στα κάστρα της» / «Touring the castles of GREECE».

H Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες στον κόσμο με τόσα πολλά κάστρα και φρούρια, τα οποία αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης τουριστών αλλά και σημεία αναφοράς στις ξεναγήσεις των επισκεπτών μας από το εξωτερικό.

Στον ελλαδικό χώρο υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 1200 κάστρα και φρούρια , τόσο στον ηπειρωτικό όσο και νησιωτικό χώρο.

Τα Κάστρα της Ελλάδας επιλέχθηκαν για την θεματολογία της νέας έκδοσης καθώς απασχόλησαν πολλές φορές τη διεθνή ευρωπαϊκή πολιτική και πολεμική σκηνή.

Φρούρια, κάστρα, οχυρωματικά έργα, οχυρωματικοί οικισμοί, πυργόσπιτα, καστρομοναστήρια και ακροπόλεις, ανάλογα τη γεωγραφική κατανομή τους και την ιστορική περίοδο, διαδραμάτισαν διαφορετικό ρόλο στο εμπορικό, στρατιωτικό αλλά και κοινωνικό πεδίο.

Η ύλη του λευκώματος καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα με εντυπωσιακές φωτογραφίες και ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία.

Παρουσιάζει τα σημαντικότερα κάστρα σε όλη την Ελλάδα δημιουργώντας ένα ιστορικό νήμα από την Αρχαιότητα, τη Ρωμαϊκή περίοδο, το Βυζάντιο, την Φραγκοκρατία, την περίοδο του Οθωμανικού ζυγού μέχρι και τη συγκρότηση του Ελληνικού κράτους σε όλο το εύρος της επικράτειας.

Την ιστορική έρευνα και τα κείμενα που επιμελήθηκε ο ιστορικός Στέφανος Καβαλλιεράκης, Δρ. Μεσογειακών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, συνοδεύει πλούσιο φωτογραφικό υλικό 14 φωτογράφων. Την εκτέλεση της παραγωγής ανέλαβε η BRAINFOOD ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΕΠΕ.