Προβολή της Ελλάδας ως καλοκαιρινού και χειμερινού προορισμού στο National Geographic

O EOT ενέκρινε τη διαφημιστική προβολή της Ελλάδας στο διεθνές διαδικτυακό μέσο National Geographic κατά τη χειμερινή & εαρινή περίοδο του έτους 2023, και πιο συγκεκριμένα εντός της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, για τη διαφημιστική προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνολικού κόστους 223.200 ευρώ.

Το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής θα υλοποιηθεί με διαφημιστικό υλικό που θα παρέχει ο ΕΟΤ, μέσω των ιστοσελίδων ng.com, ng.uk, ng.de, ng.fr, ng.it, ng.nl και στο YouTube κανάλι.

Στόχος της επικοινωνιακής καμπάνιας του ΕΟΤ είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Ελλάδας (awareness) όχι μόνο ως top of mind καλοκαιρινού προορισμού αλλά και ως χειμερινού και ανοιξιάτικου προορισμού, με την ανάδειξη κυρίως ηπειρωτικών προορισμών για την ενίσχυση του φυσιολατρικού, γαστρονομικού και αστικού τουρισμού (city breaks). Επιπλέον, η καμπάνια θα στοχεύει και στην ανάδειξη λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών, οι οποίοι εφαρμόζουν πρότυπα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και αειφορίας (green tourism, sustainable tourism). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει online και YouTube προβολή.

Η στόχευση του κοινού της online καμπάνιας θα γίνει με κριτήρια δημογραφικά, γεωγραφικά, καθώς και βάσει ενδιαφερόντων, ως εξής:

 Δημογραφικό προφίλ: οικογένειες, individuals ,millennials (35-44), υψηλού εισοδηματικού επιπέδου

 Ενδιαφέροντα: Ταξιδιώτες τουρισμού πολυτελείας, γαστρονομίας, πολιτισμού και τουρισμού βιώσιμης ανάπτυξης

 6 αγορές-στόχοι: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 Χρονικό διάστημα καμπάνιας: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με υλοποίηση εντός της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2023.

 Προβολή display ad banners του ΕΟΤ, που θα έχουν ως landing page το site του ΕΟΤ (www.visitgreece.gr), διαστάσεων 970x250, 300X600, 728X90, 320X250, 300X250 για όλες τις συσκευές και για τις 6 αγορές-στόχους στην κεντρική ιστοσελίδα ng.com και στις τοπικές ιστοσελίδες ng.uk, ng.de, ng.fr, ng.it, ng.nl

 Προβολή pre-roll non-skippable video 15’’ ή μικρότερης διάρκειας του ΕΟΤ, που θα έχουν ως landing page το site του ΕΟΤ (www.visitgreece.gr), για όλες τις συσκευές και για τις 6 αγορές-στόχους στο κανάλι Youtube του National Geographic.

 Στόχος online προβολής Display: minimum 3.214.286 impressions.

 Στόχος online προβολής Video YouTube: minimum 3.214.286 impressions.

 Συνολικός στόχος Display και Video διαφημιστικής προβολής: 6.428.572 impressions.

Επιπλέον δωρεάν παροχή:

 Προβολή RON (Run-On-Site) pre-roll non-skippable video 15’’ ή μικρότερης διάρκειας του ΕΟΤ, που θα έχουν ως landing page το site του ΕΟΤ (www.visitgreece.gr), για όλες τις συσκευές και για τις 6 αγορές-στόχους στην κεντρική ιστοσελίδα ng.com και στις τοπικές ιστοσελίδες ng.uk, ng.de, ng.fr, ng.it, ng.nl

 Στόχος RON (Run-On-Site) pre-roll non-skippable video: minimum 40.000 impressions

 Συνολικός στόχος Display και Video διαφημιστικής προβολής συμπεριλαμβανομένης δωρεάν παροχής: 6.468.572 impressions.

Το διαφημιστικό υλικό παρέχεται από τον ΕΟΤ. Για την ανάπτυξη όλων των διαφημιστικών formats θα χρησιμοποιηθούν δημιουργικά υλικά (videos, images, banners κ.α.) του ΕΟΤ από τις καμπάνιες του 2022 και 2023 του ΕΟΤ με την υπογραφή “ALL YOU WANT IS GREECE”, τα οποία θα αφορούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες όπως ενδεικτικά : Green tourism, Greekend, Summer activities, Μodern lifestyle, Modern-Ancient culture κ.α.