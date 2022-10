Υποψήφιο για καλύτερο τουριστικό φιλμ στον κόσμο το βίντεο του ΕΟΤ για τον χειμερινό τουρισμό - Πώς να ψηφίσετε

Υποψήφιο για το βραβείο World's Best Tourism Film στα CIFFT"People's Choice" Award 2022 είναι το βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ Visit Greece "Greece DOES have a Winter", όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γ.γ. του ΕΟΤ, κ. Δημήτρης Φραγκάκης.

Ο κ. Φραγκάκης αναφέρει τα ακόλουθα: "Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτή την καμπάνια! Είναι η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια προσπάθεια προώθησης επικεντρωμένη στον χειμερινό τουρισμό. Βασικός μας στόχος ήταν να ξεκινήσει να μπαίνει η Ελλάδα στο φάσμα των χειμερινών προορισμών της Ευρώπης. Θέλαμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μας έχει ΚΑΙ χειμώνα και αξίζει να ταξιδέψει κανείς εδώ για να ζήσει την #εμπειρία.

Δεν μένουμε στα λόγια, προχωράμε με συγκεκριμένη #στρατηγική και πρωτοβουλίες για να αναδείξουμε το ξεχωριστό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός #προορισμός για όλους τους μήνες του χρόνου!".

Μπορείτε να ψηφίσετε το φιλμ του Visit Greece μέχρι την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.cifft.com/film/greece-does-have-a-winter/

